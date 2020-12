Formule 1 : Leclerc pénalisé de 3 places sur la grille d’Abu Dhabi

Alors que le Grand-Prix de Sakhir de Formule 1 s’est achevé sur la victoire surprise de Sergio Perez, les commissaires ont eu un peu de travail, à l’issue de la course. Et notamment suite à l’incident du premier tour, ayant coûté cher à Max Verstappen, Charles Leclerc et dans une moindre mesure, au vainqueur du jour.

Charles Leclerc prend ses responsabilités

Finalement, c’est le pilote Ferrari qui a été jugé responsable de l’incident de Sakhir, dimanche dernier. Une décision logique, le Monégasque ayant lui-même reconnu sa responsabilité dans ce premier tour ayant provoqué son propre abandon, ainsi que celui de Max Verstappen. Ainsi, Charles devra reculer de 3 places sur la grille de départ du Grand-Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi, à suivre à partir de vendredi prochain. Il s’agira de la dernière épreuve du championnat du monde, cette année.