Formule 1 : Leclerc remporte le GP de Chine devant un Albon survolté ! [eSport]

Décidément, Charles Leclerc apparaît de plus en plus comme l’homme à battre, dans les eSport Series du championnat du monde de Formule 1 ! Dommage que Max Verstappen et Lewis Hamilton, deux gamers de bon niveau, ne participent pas…Toujours est-il que le pilote monégasque a remporté sa deuxième course en autant de participations. Seconde victoire d’affilée, donc, pour Ferrari, dans un GP de Chine plutôt animé.

Oui, Charles Leclerc a à nouveau dominé ses adversaires, dans la compétition virtuelle de Formule 1. Parti en pole position, l’intéressé s’est imposé devant Alex Albon. Mais cette-fois, le francophone a du se battre pour décrocher sa victoire. En effet, Alex Albon s’est révélé comme le meilleur challenger de la Ferrari. Très rapide dès le début de la course, le pilote Red Bull talonnait son adversaire avant de le dépasser, grâce à une stratégie d’arrêt au stand inspirée.

Néanmoins, quelques tours plus tard, Charles repassait à la faveur d’une splendide manoeuvre. Leclerc a même été contraint de flirter avec le gazon pour réussir son dépassement. Belle résistance, au passage, d’Alex, qui semble être le seul à pouvoir donner la réplique au Monégasque. Revanche lors de la prochaine course ?

Derrière, les autres pilotes de F1 s’en sont bien sortis mais sur la troisième marche du podium, c’est un ex-pilote titulaire qui s’est illustré. 3ème en Chine, Stoffel Vandoorne semblait en mesure d’offrir son 1er podium à Mercedes. Mais le Belge, puni par les commissaires virtuels, rétrogradait finalement au 5ème rang. Zhou, sur la Renault écopait donc du podium, tandis que George Russell se classait 4ème au volant de la Williams. Puis nous trouvons Guttiérez, qui positionne la seconde Mercedes au 6ème rang. Et une Haas, pilotée par Deletraz (7ème). Lawson (Alpha Tauri) est 8ème, devançant Latifi. Carlos Sainz, pour ses débuts, prend la 9ème.

So, @Charles_Leclerc is getting pretty good at taking back-to-back wins, huh? 😅

The moment he won his second #VirtualGP in China!#F1Esports #RaceAtHome pic.twitter.com/E1pFlzCrjV

— Formula 1 (@F1) April 19, 2020