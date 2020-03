Formule 1 – l’écurie Renault F1 prête pour l’Australie

A quelques jours du coup d’envoi du Grand-Prix d’Australie 2020 de Formule 1, l’écurie Renault F1 est dans les starting blocks. Car d’ici peu, nous saurons si les performances affichées par le losange lors des tests de Barcelone étaient représentatives ou non. En effet, à ce stade de l’année, nous nous attendons à voir les monoplaces tricolores mener le peloton de chasse, derrière Mercedes, Red Bull et Ferrari.

Renault F1 : prudence côté Abiteboul

Ainsi, Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon se confient sur leurs sentiments, avant de se lancer dans l’aventure de la capitale australienne, ou la pluie est attendue :

« Le début d’une saison de Formule 1 est toujours une période très excitante. Après une bonne fin des essais de pré-saison à Barcelone, nous nous dirigeons vers l’Australie avec ambition mais avec une pointe de prudence étant donné la relative inconnue du niveau de compétition de nos rivaux La première course est le moment où chacun sur la grille montre son vrai potentiel« .

« Nous sommes aussi bien préparés que possible pour le début de l’année grâce au travail acharné à travers Enstone et Viry au cours des mois d’hiver. Ces efforts ont été illustrés par des tests de pré-saison avec une fiabilité du moteur solide et un niveau de performance, qui correspondait avec ce que nous nous attendions à voir. Maintenant, nous visons à voir les avantages de notre préparation se concrétiser lors d’un week-end de course. » a déclaré Cyril Abiteboul

Daniel Ricciardo: « C’est un sentiment spécial de courir à la maison en Australie. Je suis loin de chez moi pendant si longtemps pendant l’année, donc c’est agréable de passer du temps ici avec des amis et la famille. Les fans australiens sont super, et vous pouvez vraiment vous sentir leur soutien et l’utiliser comme motivation supplémentaire. Je n’ai pas toujours eu la meilleure course à Melbourne, donc je cherche à essayer de corriger cela cette année et à livrer un week-end fort avec Renault. »

Esteban Ocon: « C’est fantastique de me diriger vers un week-end de course. Cela fait un moment que je n’ai pas dû retrouver cet état d’esprit de compétition, donc c’est très excitant de recommencer. J’ai un solide programme d’entraînement hivernal , qui a commencé particulièrement tôt pour être prêt pour ce défi et je me sens en forme. Je me suis bien installé dans l’équipe et cela a commencé en décembre avec le test à Abu Dhabi, suivi par des journées de simulation régulières et, récemment , tests de pré-saison à Barcelone. C’est super de se préparer pour une saison avec tout sur mesure pour toi. Je suis prêt, je suis pompé, et j’ai hâte d’aller à Melbourne! »

Rendez-vous vendredi prochain, tôt le matin, pour découvrir une première hiérarchie de la Formule 1 2020.