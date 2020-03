Formule 1 : les écuries choquées par l’accord FIA / Ferrari

L’affaire fait grand bruit et il fallait s’en douter ! Alors que la FIA avait récemment publié un communiqué évoquant un accord confidentiel signé avec la Scuderia Ferrari, concernant les investigations sur son moteur (2019) la majorité des équipes ont publiquement fait part du choc constitué par l’annonce en question. Sept équipes, au total, demandent ainsi que toute la lumière soit faite sur cette affaire et qu’une transparence totale soit appliquée. Les écuries mécontentes sont toutes celles ne disposant pas d’un moteur Ferrari à savoir, Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point, Williams, Mclaren et Alpha Tauri.

Nous, les écuries mentionnées ci-dessous, sommes surprises et choquées par le communiqué publié par la FIA le vendredi 28 février concernant la conclusion de son enquête sur l’unité de puissance de Formule 1 de la Scuderia Ferrari.

Un régulateur sportif international a la responsabilité d’agir avec la plus grande exigence de gouvernance, d’intégrité et de transparence.

Après des mois d’une enquête qui n’a été entreprise par la FIA que suite à des questions soulevées par d’autres équipes, nous protestons vigoureusement contre l’accord confidentiel trouvé par la FIA avec Ferrari pour conclure cette affaire.

Par conséquent, nous déclarons par la présente notre engagement partagé dans la quête d’une transparence complète et véritable dans cette affaire, afin d’assurer que notre sport traite tous les concurrents équitablement, dans les règles. Nous le faisons au nom des fans, des participants et des acteurs de la Formule 1.

De plus, nous nous réservons le droit de demander réparation en justice, via la procédure officielle de la FIA et auprès des tribunaux compétents.

McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limited

Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited

Nous attendons désormais la réaction officiel des pouvoirs sportifs.