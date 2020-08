Formule 1 : les équipes Mercedes abandonnent leurs recours contre Racing Point

Est-ce un simple hasard ? Toujours est-il que parmi les quatre écuries de Formule 1 qui comptaient faire appel de la décision de la FIA contre Racing Point, deux ont abandonné ces derniers jours. Parmi lesquelles, Williams (Mercedes) et Mclaren (Mercedes à partir de l’an prochain). Faut-il y voir une sorte de coalition, sachant que l’écurie officielle Mercedes est impliquée ?

Désormais, seules les écuries Renault et Ferrari devraient s’opposer à la sanction infligée à Racing Point, reconnue coupable d’utiliser du matériel (les écopes de freins) interdit par le règlement de cette année. En effet, les pouvoirs sportifs avaient infligé 500 000 dollars d’amende ainsi que 15 points de pénalité au classement des constructeurs.

Une sanction qui paraissait, il est vrai, un peu faible au regard de l’infraction constatée. Mais c’est surtout le fait que Racing Point puisse continuer de courir cette saison avec des éléments illégaux qui pose problème. Cela signifie-t-il qu’il faut enfreindre le règlement, lorsque l’on est une petite équipe, pour disposer d’éléments issus d’écuries de pointe ? Il est clair qu’une porte vient d’être ouverte que quelque chose d’obscur. Aussi, la FIA va devoir rapidement recadrer tout le monde, afin d’éviter d’autres débordements à l’avenir.

“I do not often speak publicly, however I am extremely angry at any suggestion we have been underhand or have cheated. My integrity – and that of my team – are beyond question.”

