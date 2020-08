Formule 1 : Libres 1 (FP1), Ça passe pour Bottas, ça casse pour Grosjean

Valtteri Bottas mène de peu les essais libres 1 de la Formule 1 en Belgique devant Lewis Hamilton, Max Verstappen et Sergio Pérez. Déjà victime d’un souci technique, Romain Grosjean n’a presque pas roulé.

Les nuages surplombent le circuit de Spa-Francorchamps pour le lancement des essais libres 1. La McLaren de Carlos Sainz et la Red Bull d’Alex Albon sont les premières en piste. En revanche, Max Verstappen ou Lewis Hamilton ne sont pas dans leur cockpit au moment du drapeau vert.

Charles Leclerc est le premier à inscrire un temps, en 1’47’033. Un chrono 2’5 secondes moins vite que le meilleur de l’an passé en essais libres 1. Nul doute que ces marques vont évidemment progresser. C’est le cas après une quinzaine de minutes d’attente. Max Verstappen réalise en effet un 1’45’886. Dans le même temps, Romain Grosjean souffre d’un problème de puissance moteur.

Après une demi-heure de roulage, Lewis Hamilton se porte au second rang, cinq dixièmes derrière Max Verstappen. Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon sont 6e et 9e, alors que Romain Grosjean n’a pas de chrono. On note aussi que beaucoup de pilotes se plaignent de sous-virage et roulent avec des ailerons débraqués.

Problème technique pour Grosjean

Une dizaine de minutes plus tard, Lewis Hamilton s’empare du meilleur temps. Le Britannique doit toutefois rapidement rentrer aux stands pour rendre son train de pneus, comme tous les pilotes. Il y parvient quelques secondes avant la fin du temps réglementaire.

Dans le même temps, Romain Grosjean est toujours au garage. Le pilote Haas rencontre, semble-t-il, un problème de turbo. Les mécaniciens travaillent également sur la monoplace de son équipier et de Giovinazzi, chez alfa Romeo. Y a-t-il une faiblesse sur les moteurs Ferrari ce vendredi?

À près d’une demi-heure de la fin de session, c’est au tour de Lando Norris de prendre le record. Le pilote McLaren devance Lewis Hamilton de 2 centièmes et Max Verstappen d’un dixième. Mais il est en tendres, contre des médiums au pilote Mercedes et des durs pour celui de Red Bull.

On apprend également à ce moment que Kevin Magnussen est victime d’un souci au niveau des cylindres de son moteur. La première session d’essais libres semble compromise pour Haas. Carlos Sainz rencontre un petit problème au niveau de son DRS, ce qui ne l’empêche pas de signer le meilleur temps, un dixième devant son équipier.

Les Mercedes frappent, Verstappen résiste

Les Mercedes lancent alors leur tour chrono en gommes tendres et concluent largement en tête. Alex Albon est repoussé à cinq dixièmes de Valtteri Bottas, qui devance Lewis Hamilton. Mais la concurrence s’organise, notamment du côté de Max Verstappen. Le Néerlandais est à moins d’un dixième des Flèches d’Argent. Sergio Pérez est aussi très proche, à 136 millièmes. Derrière lui, Lance Stroll figure à 375 millièmes.

L’ordre ne change plus jusqu’au terme de la session. Valtteri Bottas garde le commandement de ces EL1, en 1’44’493. Ses trois poursuivants sont toutefois très proches. Esteban Ocon termine dans le top10, 7e, devant son équipier et Pierre Gasly, 12e. Romain Grosjean est pour sa part hors du garage depuis bien longtemps. Signalons également le résultat exécrable de la Scuderia Ferrari, avec Leclerc 14e devant Vettel 15e. Les monoplaces de Maranello sont même devancées par l’Alfa Romeo de Kimi Räikkönen, 13e !

Voilà qui conclut ces essais libres 1 de Formule 1 en Belgique. Rendez-vous à partir de 15 heures pour la deuxième session. Rappelons que la pluie pourrait s’en mêler dimanche.

Le classement des EL1 du Grand Prix de Formule 1 de Belgique