Formule 1 : libres 2 (FP2), Bottas supérieur, Ricciardo et Renault confirment

F1, FP2, Sotchi – Doublé pour Valtteri Bottas, qui a récidivé en essais libres 2, au GP de Russie de Formule 1. Son coéquipier assure le doublé à l’équipe Mercedes. Néanmoins, derrière, Renault et Daniel Ricciardo ont confirmé, en devançant les Mclaren, Red Bull et autres Racing Point.

Grand-Prix de Russie de Formule 1 : les EL2

Deuxième séance d’essais libres, sur le tracé de Sotchi, théâtre du Grand-prix de Russie (Sotchi) de Formule 1 2020. Après la domination de Valtteri Bottas ce matin, la réaction de Lewis Hamilton est attendue. A surveiller aussi, la confirmation éventuelle des performances des Renault. Et le premier en piste n’est autre que Romain Grosjean. Il est suivi de Lando Norris. L’Anglais qui prend logiquement les commandes, en cette entame de séance.

Puis Kevin Magnussen sort de son stand, dans une session assez calme pour le moment. Le Danois signe le troisième temps, derrière Norris et à 3 dixièmes du nouveau leader, Bottas. Romain se relance et remonte au 4ème rang, derrière son coéquipier mais devant Giovinazzi. Tandis que Valtteri commet une erreur et sort très large, dans un autre tour rapide. Troisième temps pour Kimi, suivi de Daniil Kvyat, qui vient aussi de couper la ligne.

Lewis Hamilton est à l’action et d’entrée, il signe un gros chrono, près d’une seconde plus véloce que son coéquipier. Albon est 5ème, mais derrière Raikkonen. Gasly suit, devant Perez. Voici maintenant Daniel Ricciardo, à l’assaut du chronomètre. Et c’est le deuxième temps ! Comme attendu, ce tracé de Sotchi parait convenir au losange. Max Verstappen prend son élan et échoue au troisième rang. Il devance la Mercedes no77. Tous les pilotes ont réalisé un chrono, après un quart d’heure, à l’exception de Latifi, après son crash de ce matin.

Hello again 👋 The temperatures are on the 🆙 🌡️ FP2 will be under way in a little over 10 minutes…#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/edZ6gBNSNY — Formula 1 (@F1) September 25, 2020

Le no77 est sur la piste et dans un tour rapide. Sur la ligne, cela donne le meilleur temps, avec près d’une seconde de mieux que son coéquipier ! Lewis le suit et signe le nouveau chrono de référence, d’un cheveu. Mais quelques tours plus tard il sort, à basse vitesse et manque de toucher le mur de pneus. Cela passe pour cette-fois ! Son compagnon d’écurie se relance. Meilleur temps ! Avec 2 dixièmes d’avance. Petite période d’accalmie, à Sotchi, avec peu de monoplaces en piste actuellement.

George Russell s’illustre !

Belle remontée de George Russell, qui vient de signer le 8ème temps ! Sebastian Vettel est quatrième et plus à l’aise que Charles Leclerc, à ce stade du week-end. A mi-séance, Max part en tête à queue. Pour l’heure, Bottas mène toujours la danse devant Hamilton, Ricciardo, Norris, Perez, Verstappen, Ocon, Vettel, Albon, Gasly, Kvyat, Raikkonen, Latifi, Russell, Stroll, Magnussen, Giovinazzi, Sainz et Grosjean. Et Leclerc a améliorée, il se place au 7ème rang.

Désormais, la plupart des équipes se concentrent sur leur travail habituel, avec la gestion et l’évaluation des différents types de gommes disponibles. En termes de rythme, Lewis Hamilton est le plus véloce, en gommes médiums, face aux pneus tendres de ses adversaires. Par ailleurs, Daniel Ricciardo affiche également un rythme prometteur. Cependant, en fin de séance, le no77 a pris l’avantage, quel que soit le type de pneus. Il semble être le mieux placé pour gagner, dimanche prochain.

Valtteri Bottas achève donc ces FP2 aux commandes, devant Lewis Hamilton. Renault confirme être dans le coup en Russie, avec le 3ème temps signé par Ricciardo. Voici les résultats complets.