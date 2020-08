Formule 1 : Libres 2 (FP2), Hamilton devant Bottas, Grosjean P5 !

Lewis Hamilton inverse la vapeur aux essais libres 2 du Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Le Britannique devance son équipier. Romain Grosjean est 5e de la séance.

Les F1 rentrent dans le dur, à Barcelone. Au terme d’une première session matinale dominée par Mercedes, les essais libres 2 pourraient être bien différents. En effet, la mercure grimpe sur le circuit. De quoi perturber les Flèches d’Argent et donner l’avantage à Max Verstappen?

Comme d’habitude, le début de session est assez calme. La McLaren de Lando Norris réalise le meilleur temps, devant Magnussen et Giovinazzi. Il faut attendre près d’un quart d’heure pour voir les favoris prendre la piste.

Hamilton assomme la concurrence en début de session

Les chronos tombent alors logiquement. Leclerc prend le meilleur temps en 1’19’0 et s’installe 45 millièmes devant Bottas. Le Finlandais semble en difficulté, rate des cordes et glisse. Mais il est en gommes dures, face aux médiums de Leclerc. Il y a donc de quoi améliorer. Vettel est pour sa part devancé de deux dixièmes par Norris.

Tout cela change avec le passage de Lewis Hamilton sur la ligne. Lui aussi en médiums, il dépose Leclerc d’une seconde, pour réussir un 1’17’970. On note quelques marques sur les pneus médiums de Vettel, à voir si cela se produit également chez Mercedes.

En attendant, Daniel Ricciardo s’empare du 3e rang, quelques millièmes devant Leclerc, à quatre dixièmes de Bottas. Ce dernier revient d’ailleurs aux stands, en se plaignant de ses pneus durs, qui glissent. Un sentiment partagé par George Russell. Verstappen se glisse entre les deux Mercedes, alors que Latifi sort un peu large au virage 10.

Du côté des Français, Ocon, Gasly et Grosjean sont respectivement 13e, 117e et 19e. Il reste un peu plus d’une heure et du temps pour améliorer. En espérant une prestation aussi convaincante que ce matin, pour Romain Grosjean. En attendant, la plupart des pilotes sont aux stands.

Les Formule 1 passent en gommes tendres

Après une demi-heure de drapeau vert, Valtteri Bottas prend de nouveau la piste. Le Finlandais est le premier à passer en gommes tendres, avec succès. En 1’17’170, il réalise le meilleur temps provisoire de cette session. Les softs sont marqués par du graining, après un tour d’attaque. Mais la performance est linéaire du début à la fin, avec le record dans les trois secteurs pour Bottas.

Un peu moins vite, mais aussi en amélioration avec ses tendres, Carlos Sainz s’empare du 3e temps. L’Espagnol rend une seconde à Bottas, mais devance Pérez de quelques centièmes. L’écart avec la tête se creuse de trois dixièmes de plus lorsque Lewis Hamilton prend le nouveau record.

Romain Grosjean encore bien placé

On note à cet instant la belle remontée de Grosjean, 3e à 1’2 seconde. Dans le même temps Pierre Gasly est 6e. Esteban Ocon est bien plus loin, dernier à 3’1 seconde. Le Normand réagit toutefois et remonte 8e, à 5 dixièmes de son équipier. Il se plaint d’un problème de stabilité du train arrière.

Les chronos n’évoluent alors plus jusqu’au terme de la session. Lewis Hamilton conclut donc avec le meilleur temps, devant Valtteri Bottas. Max Verstappen reste au 3e rang. Daniel Ricciardo et Romain Grosjean complètent le top5. Il s’agit d’une nouvelle excellente prestation du pilote Haas, malgré un problème moteur en fin de session.

La première Ferrari de Charles Leclerc est 6e, celle de Sebastian Vettel n’est que 12e. Du côté des tricolores, Ocon et Gasly concluent roue dans roue, respectivement 9e et 10e. Les essais libres 3 se disputeront demain à partie de midi.

Le classement des essais libres 2 du Grand Prix d’Espagne de Formule 1

Hamilton Bottas Verstappen Ricciardo Grosjean Leclerc Sainz Pérez Ocon Gasly Stroll Vettel Albon Norris Kvyat Magnussen Räikkönen Giovinazzi Latifi Russell