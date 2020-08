Formule 1 : Libres 2 (FP2), Verstappen chahute Mercedes, Ricciardo P2

Max Verstappen est le plus rapide des essais libres 2 du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Daniel Ricciardo est un surprenant deuxième, malgré une casse en fin de session.

Quelques heures après les essais libres 1, la pluie est tombée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les nuages s’éloignent toutefois pour le début de la deuxième session. Pas assez vite au goût des pilotes, qui attendent dans les stands, à l’agitation du drapeau vert.

Il faut patienter près de 12 minutes pour voir surgir Antonio Giovinazzi en piste. L’Italien, victime d’un problème et sans roulage ce matin, roule en 1’49’716. Il s’agit d’un chrono lent, avec une voiture qui semble difficile à emmener. Kimi Räikkönen réalise immédiatement un temps plus rapide, en 1’46’402.

Max Verstappen devant les Mercedes en début de séance

C’est au bout d’une vingtaine de minutes seulement que la majorité des monoplaces prennent la piste. Lando Norris est cependant victime de soucis technique et rentre aux stands. Il y retrouve les Haas, qui ne sont toujours pas sorties des boxs depuis ce matin.

En attendant, Max Verstappen s’empare du meilleur temps en 1’44’354, en médiums. Le Néerlandais est trois dixièmes plus vite que Valtteri Bottas, sur les mêmes gommes. Lewis Hamilton est 6e, à sept dixièmes, mais en pneus durs. Du côté des tricolores, Ocon est Gasly sont respectivement 7e et 13e. Le pilote Renault domine son équipier en ce début de week-end. Ce n’est pas le cas pour celui d’AlphaTauri.

Passage aux tendres, Verstappen garde la tête

Quelques minutes et un passage aux stands plus tard, les pilotes reprennent la piste en gommes tendres. Lewis Hamilton en profite pour faire étalage de son talent, en signant un 1’43’840. Mais le Britannique est bientôt battu par Max Verstappen, plus rapide de 96 millièmes. Daniel Ricciardo surprend en se classant 2e, à 48 millièmes.

Après une heure de roulage, les pilotes français pointent pour leur part au 8e rang, pour Ocon, alors que Pierre Gasly est 10e. On note également que les Haas prennent enfin la piste. Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont 30 petites minutes pour s’acclimater au circuit ce vendredi. Les deux sortent d’ailleurs immédiatement en gommes tendres.

Fin de session mouvementée pour la Formule 1

Si l’équipe étasunienne débute son vendredi, celui de Daniel Ricciardo s’arrête là, à quelques minutes de la fin des EL2. Au commencement d’un tour chrono, sa R.S.20 rend l’âme en pleine ligne droite de Kemmel. La session est placée sous safety-car virtuelle, le temps d’évacuer la monoplace de l’Australien. Un problème hydraulique est à l’origine de cet abandon.

Après cette première alerte survient un drapeau rouge inattendu. Accident, huile? L’incertitude règne durant plusieurs secondes. La direction de course vient clarifier la situation. Un panneau publicitaire s’est détaché et traîne sur la piste, hors de la trajectoire, entre les virages 1 et 2. Il s’agit de l’endroit où Giuliano Alesi s’est crashé en F2 quelques minutes avant le début de la session des Formule 1.

Après cette rapide interruption, les monoplaces reprennent la piste. La hiérarchie ne change pas jusqu’au terme de la session. Max Verstappen conclut donc avec le meilleur temps, devant Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton. Esteban Ocon est 8e, Pierre Gasly 10e. Le clan Français est enfin au complet avec Romain Grosjean, 19e.

Le pilote Haas est à deux secondes du meilleur temps, mais tout proche des Williams et… des Ferrari, devant lui. Après la catastrophe des EL1, Charles Leclerc et Sebastian Vettel terminent respectivement 15e et 17e de cette session. Les monoplaces de Maranello sont dominées par les deux Alfa Romeo. Il faudra redresser la barre demain, à partir de 12 heures en essais libres 3.

Le classement des essais libres 2 de Formule 1 en Belgique

Verstappen Ricciardo Hamilton Albon Pérez Bottas Norris Ocon Sainz Gasly Stroll Kvyat Giovinazzi Räikkönen Leclerc Russell Vettel Latifi Grosjean Magnussen