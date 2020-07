Formule 1 : libres 3 (EL3), Mercedes devant Verstappen, Perez outsider

Comme attendu, les Mercedes ont confirmé leur domination, sur le GP d’Autriche de Formule 1. Un hattrick pour Hamilton, qui aura réalisé le meilleur temps de chaque séance d’essais libres. Derrière, Bottas confirme le doublé, devant Max Verstappen.

Formule 1, libres 3 : Sainz impatient

Deuxième journée d’essais, à Spielberg, à l’occasion du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1 2020, 1ère manche de la saison. C’est donc l’heure de suivre les essais libres 3. A suivre, donc, la confirmation de la suprématie des Mercedes, la réaction éventuelle de Red Bull Racing et surtout, des progrès de Ferrari, qui semble bien mal en point pour le moment. Au point que l’on se demande si Mclaren et Racing Point ne seront pas devant les rouges, ce week-end.

Les feux de la pit-lane passent au vert, laissant les monoplaces s’engouffrer sur la piste. Néanmoins, personne ne semble pressé de signer un tour chronométré. Pourtant, la piste est sèche, le ciel est dégagé et les écuries ne disposent que d’une heure, la dernière avant les qualifications. Mais finalement, après dix minutes écoulées, Carlos Sainz prend les devants pour inscrire son nom, provisoirement au sommet. Avec un 1’6,307. Soit à deux secondes de la référence d’Hamilton, signée vendredi.

EL3 : crash et drapeau rouge !

Plusieurs minutes plus tard, Esteban Ocon s’élance à son tour et échoue de très peu à savoir, à +0,021 de l’Espagnol. Puis Ricciardo prend la tête, avec un chrono près de 4 dixièmes plus rapide que celui de la Mclaren. Mais les améliorations s’enchaînent et Bottas fait mieux que la Renault. Tandis qu’Hamilton signe le troisième temps. Vettel meilleur temps ! En gommes tendres…Dans la foulée, progression de la Renault de Ricciardo, qui se place au second rang.

Leclerc prend aussi la piste mais il échoue à la troisième place, pendant qu’Hamilton signe le chrono de référence du jour. En médiums. Oui, les Mercedes et les Ferrari paraissent ne pas jouer dans la même catégorie. Mais après 24 minutes d’essais, c’est le drapeau rouge ! C’est Latifi, qui a explosé sa Williams dans le mur de pneus. Pas de blessures pour le pilote, semble-t-il. Il faudra attendre dix minutes pour que la séance reprenne, avec un temps amenuisé, logiquement. Restent donc, un peu plus de 25 minutes dans ces libres 3.

Pour l’heure, Hamilton mène devant Vettel, Leclerc, Ricciardo, Bottas, Verstappen, Stroll, Albon, Ocon et Sainz. Toujours en gommes médiums, le no44 coupe la ligne mais n’améliore pas. Même résultat pour son coéquipier et pour Verstappen. Qui progresse néanmoins un tour plus tard, pour prendre la 4ème place. Derrière les Ferrari, donc, mais en médiums et à deux dixièmes du leader. Au tour de Vettel, qui réalise un joli chrono, pour s’installer en tête de la séance. En tendres. Mais Leclerc fait mieux, pour près d’un dixième !

Le Hattrick pour Hamilton

Oui mais attention, les Mercedes chaussent les pneus tendres. Et Valtteri récupère les commandes, avec 4 dixièmes d’avance sur la meilleure Ferrari. Avant que Lewis ne fasse mieux. Il compte quasiment six dixièmes d’avance sur Charles. Un gouffre, sur cette piste. A noter la présence d’Ocon au 5ème rang, suivi maintenant de Verstappen, Ricciardo, des deux Racing Point puis d’Albon. A 13 minutes du dénouement, Daniel revient à la 6ème place. Devant les Red Bull, donc.

Mais Max la menace, dans un nouveau tour, remonte jusqu’à la troisième place. En pneus tendres. Stroll est aussi en amélioration et revient à la sixième place, devant les Renault. Belle performance également de Perez, désormais 4ème, devant les monoplaces de la Scuderia. Gasly accède également au top dix.

C’est donc sur une nouvelle domination de Mercedes que s’achève cette séance mais Max Verstappen entretient l’espoir d’une bataillée pour la pole position, en signant le troisième chrono. Belle prestation de Perez, qui confirme que sa Mercedes déguisée est rapide.