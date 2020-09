Formule 1 : libres 3 (FP3), Bottas décidément plus fort, les Français dans le top 11

Essais libres 3 F1, Mugello – C’est un Hattrick pour Valtteri Bottas, qui a confirmé sa supériorité au Mugello, en terminant en tête de l’ultime séance d’essais libres du week-end. A noter par ailleurs, une hiérarchie surprenante avec des équipes Ferrari mieux placées que prévu.

Grand-Prix de Toscane : les EL3

On repart pour une dernière séance d’essais libres, avec une heure de séance, la dernière avant les qualifications du Grand-Prix de Toscane de Formule 1. Nous devrions, à cette occasion, en savoir plus sur la véritable hiérarchie sur cet impressionnant circuit du Mugello. Et c’est Kevin Magnussen qui est le premier à entrer en piste. En revanche, peu de pilotes se précipitent en piste, aujourd’hui.

Mais après 5 minutes, l’homme fort de la première journée, Valtteri Bottas, prend finalement la piste. Il prend logiquement les commandes. Néanmoins, en dehors des deux pilotes cités, personne ne leur emboîte le pas lors du premier quart d’heure de ces libres 3. Après 17 minutes sans grande intensité, Giovinazzi se décide à sortir de la voie des stands. Il est suivi de Kimi Raikkonen, Deuxième temps pour Iceman, derrière son compatriote.

Carlos Sainz est également dans un tour rapide. Et l’ensemble des pilotes le suivent dans cette démarche. La Mclaren Renault coupe la ligne pour se positionner au 3ème rang provisoire. Grosjean prend la 5ème place, devant Vettel. Lewis Hamilton suit et prend d’emblée les commandes. Avant cela, Charles Leclerc avait signé le deuxième temps. La Ferrari est donc troisième. Tandis qu’Esteban Ocon signe le 6ème chrono, derrière Sergio Perez.

Pour la première fois du week-end, Kevin Magnussen devance Romain Grosjean. Mais les Haas sont loin. Pour Gasly, c’est le 8ème temps, juste devant Ocon. Car entre-temps, Albon s’est installé à la 5ème place alors que Stroll a coupé la ligne à la 3ème place. On attend désormais Max Verstappen. Il est en médiums, contrairement aux Mercedes. Et c’est le deuxième temps. Sachant que Bottas avait repris le dessus sur Hamilton. Puis la Red Bull enchaîne et s’offre les commandes de ces FP3.

Le cap de la mi-séance est dépassé. Max mène donc devant Valtteri, Lewis, Stroll, Leclerc, Albon, Gasly, Raikkonen, Perez, Ocon, Grosjean, Sainz, Kvyat, Norris, Latifi, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Russell. Concernant la Williams, son pilote est sur le muret des stands. Un problème mécanique, semble-t-il. 1 18 minutes de la fin, le no77 se relance. Nouveau meilleur temps ! 6 dixièmes devant la Red Bull. Les Ferrari et le no44 sont également au travail.

Résultats, 6ème chrono pour Vettel, deuxième temps pour Hamilton, à moins d’un dixième. Et pour Leclerc, cela donne la 4ème place. L’ensemble des pilotes sont, désormais, en pneus tendres. Pour Kimi, c’est le 6ème temps. Le Finlandais paraît vraiment compétitif, sur ce tracé du Mugello. Belle progression, aussi, de Kevin, qui prend la 7ème place. Alors que Gasly revient au 4e rang. Grosjean P8, devant Raikkonen. Mais Sainz déboule et s’invite à la 9ème place. En quelques secondes, toutes les monoplaces munies du moteur Ferrari ont dégringolé.

Néanmoins, Romain se révèle décidément très à l’aise ici. Nouvelle amélioration, pour Lance cette-fois. Il prend la 3e place. Moins bien côté Perez, il signe le 6e chrono. Pour sa part, Pierre Gasly se paye une sortie dans le bac. Sans dommages pour son Alpha Tauri. Dans le clan Renault en revanche, c’est la soupe à la grimace. Daniel Ricciardo est 17ème, devant son coéquipier. Le tricolore se relance et remonte à la 10ème place. Pas terrible. Etonnante contre-performance du losange, aujourd’hui.

Nous sommes à 5 minutes du terme de ces EL3. Max arrive sur la ligne et s’installe entre les deux flèches d’argent. Verstappen semble dans le match ! Daniel est également à l’oeuvre, mais cela ne donne que la 16e place.