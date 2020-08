Formule 1 – Libres 3 (FP3), Bottas s’impose, Leclerc P6 en Grande Bretagne

EL3, Silverstone – Après une journée un peu compliquée, les Mercedes ont repris leur marche en avant, au Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1. Bottas signe le meilleur temps devant Hamilton, Verstappen et Stroll.

Essais libres 3 : Changement de châssis pour Ricciardo

Les essais libres 3 du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 débutent, à Silverstone. Particularité du jour, les températures ont baissé, par rapport aux EL1 et 2. Ce paramètre va-t-il avoir une influence sur les résultats, ce samedi ? Réponse dans peu de temps. C’est Lando Norris qui prend la piste en premier. A noter chez Renault, le changement de châssis de Daniel Ricciardo.

C’est finalement Sebastian Vettel qui boucle le premier tour chronométré du jour. Kimi Raikkonen s’élance. Et c’est le meilleur temps, pour l’ Alfa Romeo. Puis Carlos Sainz fait mieux et prend la tête de ces FP3. Toutefois, Iceman récupère son bien, un tour plus tard…avant que l’Espagnol ne reprenne le meilleur ! Seuls 4 pilotes ont signé un chrono, après 15 minutes de roulage. Mais les choses sérieuses commencent avec la sortie de Valtteri Bottas. Logiquement, le Finlandais signe une nouvelle référence.

Charles Leclerc se présente. C’est le deuxième temps, à plus de 4 dixièmes de la Mercedes. On attend maintenant Lewis Hamilton. Meilleur temps pour 3 dixièmes. Esteban Ocon coupe la ligne et prend la sixième place. Juste devant Ricciardo. Norris est 5ème, derrière son coéquipier. Muni de gommes tendres, dans un nouveau tour, Ocon remonte à la 4ème place. Côté Red Bull, on travaille sur la monoplace d’Alex Albon. D’où son absence en piste.

Formule 1, Silverstone, « Hulk » impressionne

Progression de Ricciardo, désormais 6ème à une seconde du leader. Et Grosjean entre dans le top dix. Gasly P3 ! Nico Hülkenberg coupe la ligne, il est 9ème, devant Russell. Le plus rapide des libres 2, Lance Stroll, signe la 6ème place. Max Verstappen est à l’oeuvre. Alors que Nico remonte au 3ème rang ! Quelle adaptation rapide, pour l’Allemand. Cependant, il est battu par la Red Bull, troisième à mi-séance. Mais à 8 dixièmes…

Pour l’heure, le classement est le suivant. Hamilton mène devant Bottas, Verstappen, Hülkenberg, Gasly, Leclerc, Ocon, Stroll, Sainz, Ricciardo, Kvyat, Norris, Russell, Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Giovinazzi, Vettel, Latifi. Lance se relance. Et c’est le 4ème chrono, d’un fil devant son coéquipier. Amélioration de Bottas puis d’Hamilton, qui conservent les mêmes places. Max progresse aussi mais il reste troisième. Revoici Sebastian Vettel, à 20 minutes du dénouement. L’Allemand signe le 5ème temps, juste derrière Norris, qui vient d’améliorer également.

Charles Leclerc prend la piste. Et le Monégasque s’invite au 4ème rang. Pour sa part, Albon s’apprête enfin à monter dans sa monoplace. Carlos Sainz améliore et déloge la Ferrari de la quatrième place. Alors qu’il était en amélioration, le no44 a finalement coupé son effort. Retour aux affaires d’Alex, qui prend la piste au volant de sa Red Bull. Bottas meilleur temps ! Une demi-seconde plus vite que son coéquipier. Il reste 13 minutes dans ces libres 3 du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 2020.

15 minutes du drapeau à damier, Albon prend enfin la piste

Entre-temps, Esteban est revenu dans le top dix, 7ème temps pour Ocon. Immédiatement battu par Daniel. Verstappen améliore et signe le deuxième temps, battu de suite par Hamilton, qui bute toutefois sur Bottas. Dans le stand Ferrari, Sebastian met pied à terre. Un problème à résoudre, dans le baquet de la no5.

Le drapeau à damier est passé aux pilotes, à Silverstone et Valtteri Bottas conserve sa place de leader. C’est aussi un doublé pour Mercedes, qui devance Verstappen, Stroll, Sainz et Leclerc. Voici l’intégralité de ce classement.