Formule 1 : Libres 3 (FP3), Hamilton devant Ocon, Ferrari au fond du gouffre

Lewis Hamilton réalise le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Belgique de Formule 1 de peu devant Esteban Ocon. Les Ferrari s’illustrent également, en terminant 17e et 20e.

Après une journée du vendredi sous les nuages, le samedi matin débute dans des conditions similaires avec les essais libres 3. Les Haas sont les premières voitures à prendre la piste. Logique, vu leur manque de roulage hier. Magnussen et Grosjean réalisent donc les premiers chronos. Le Danois est en 1’45’984, trois dixièmes devant son équipier.

Alors que des nuages noirs s’amoncellent autour du circuit, les monoplaces se font timides. Il faut attendre près de 25 minutes pour voir d’autres voitures investir la piste de Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas réalise le meilleur temps en 1’43’813, six dixièmes devant son équipier. Max Verstappen s’intercale encore entre les deux Mercedes, à six centièmes.

Suit alors une longue, très longue attente aux stands. Les pilotes reprennent en effet la piste à moins de 10 minutes du terme. Ils sont en mode qualifs, tous en piste en pneus tendres (sauf Magnussen). Beaucoup de monoplaces se suivent de près, pour l’aspiration. À voir si les chronos vont tomber.

Et c’est le cas, notamment pour la Renault d’Esteban Ocon ! En 1’43’485, le tricolore s’empare du meilleur temps. Ni Verstappen ni Bottas ne peuvent résister. Seul Hamilton parvient à battre le Français de deux dixièmes. L’autre Renault est 7e à sept dixièmes, avec Ricciardo.

Du côté des autres Français, Pierre Gasly prend le 11e rang, devant Romain Grosjean, 15e. Le cauchemar continue pour Ferrari, avec ses deux voitures 17e et 20e. Leclerc devance Vettel, mais à ce niveau, cela a-t-il de importance? À voir si cela continuera à 15 heures, pour les qualifications.

