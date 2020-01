Formule 1: McLaren annonce la date de présentation de sa monoplace

Après Ferrari et Alpha Tauri, McLaren annonce qu’elle dévoilera sa Formule 1 le 13 février 2020. La voiture devrait porter une livrée revue.

McLaren présentera sa Formule 1 2020 le 13 février prochain. L’annonce est tombée lors d’un live organisé par l’équipe de Woking. Alors que le pilote Lando Norris effectuait en effet une visite guidée du McLaren Technlogy Center, ce dernier a confirmé la date de présentation de la monoplace britannique.

Une McLaren au design différent

Celle qui portera le nom de MCL 35 verra donc le jour une petite semaine avant le début des essais hivernaux à Barcelone (19-21 puis 26-28 février à Barcelone). Si sa livrée devrait conserver une dominante orange, cette dernière pourrait être revue. L’équipe britannique ayant renforcé ses liens avec British American Tobacco, un design quelque peu spécial pourrait être appliqué. Ce qu’avait confirmé Zack Brown dans des propos rapportés par motorsport.com en novembre dernier:

« Notre design [de livrée], qui ne sera pas dévoilé avant que nous présentions notre voiture en février, a l’air très spécial. Je pense que vous aimerez l’allure de la voiture avec les différentes catégories qu’utilisera BAT [British American Tobacco]. Je ne veux pas gâcher la surprise. Mais je dirais que ce sera percutant et très visible en piste. »

Rappelons que Lando Norris et Carlos Sainz piloteront les voitures de Woking pour les 22 Grands Prix à venir. McLaren est quoi qu’il en soit la troisième écurie à dévoiler la date de lancement de sa monoplace. Après les équipes italiennes Ferrari et Alpha Tauri. Retrouvez plus de précisions sur les dates de présentation de Formule 1 déjà annoncées ici.