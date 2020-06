Formule 1 : Mercedes perd l’un de ses cerveaux

C’est une énorme perte pour Mercedes, en Formule 1. Mais après plusieurs années au sommet, Andy Cowell va quitter son poste de Directeur du département moteur, au sein de la marque à l’étoile. Le Britannique va ainsi se lancer dans un nouveau défi. Pour sa part, l’équipe allemand a déjà annoncé le nom de son remplaçant. Il s’agit de Hywel Thomas, qui prendra ses fonctions dans une nouvelle équipe dès le début du mois de juillet. Evidemment, Cowell restera dans le Team afin d’assurer la transition avec son remplaçant.

« Après 16 années chez HPP, j’ai décidé que l’heure était venue de relever un nouveau défi en matière d’ingénierie. Je suis heureux d’avoir pu échanger avec Markus et Toto pour définir la nouvelle structure de direction »

Reste à définir si ce départ aura des conséquences sur les performances et la fiabilité du bloc Mercedes, à moyen terme. Car cette année, l’impact sur les résultats de l’équipe allemande -si impact il devait y avoir- devrait être quasi-nul. A suivre avec attention tout de même.

