Formule 1 : Mercedes souhaitait Hülkenberg, avant d’engager Hamilton

Lors de son arrivée en Formule 1, l’écurie Mercedes était clairement focalisée sur les pilotes allemands. Aussi, à cette époque, au moment de la montée en puissance de la formation en question, Nico Hülkenberg était en haut de la liste des patrons du Team. D’ailleurs, l’intéressé aurait été engagé, si Lewis Hamilton n’avait pas accepté l’offre, sous la pression de Niki Lauda.

A l’époque, Niki Lauda avait réussi à convaincre la direction de Mercedes que le fait de recruter un pilote de nationalité différente serait un bon choix. Sachant que le premier duo de l’écurie allemande avait été composé de Nico Rosberg et Michael Schumacher et que Nick Heidfeld était proche de signer avant que le septuple champion du monde ne choisisse de revenir en Formule 1.

Aussi, au moment du départ de M.S, Nico Hülkenberg avait les faveurs de l’équipe, comme vient de le révéler Ross Brawn : « Le défi physique que devait relever Nico Hülkenberg allait être incroyable. Je ne sais pas à quel point il a souffert en fin de course, mais ça a été une belle performance tout le week-end par quelqu’un qui venait d’être lâché dans le grand bain. J’ai failli le recruter il y a des années, quand j’étais responsable chez Mercedes. Si Lewis n’avait pas rejoint Mercedes à ce moment-là, Nico était notre choix suivant. J’ai toujours eu un énorme respect pour Nico en tant que pilote. C’est un pilote très fort qui devrait être en Formule 1. »

Très bel hommage au moment ou « Hulk » cherche à revenir à temps plein. Gageons qu’un tel soutien l’aidera à atteindre son objectif, après sa belle performance des qualifications, le week-end dernier.

