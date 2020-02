Formule 1 : Ocon passe avant Ricciardo à Barcelone

Renault vient de dévoiler son programme de roulage pour la première session des essais hivernaux de Formule 1 à Barcelone (19-21 février). Esteban Ocon sera le premier au volant.

Esteban Ocon aura la tâche d’emmener la Renault R.S.20 en premier lors des essais hivernaux de Barcelone. Le constructeur au losange vient en effet de dévoiler son line-up de pilotes pour la premières sessions d’essais hivernaux, du 19 au 21 février.

Esteban Ocon de retour au volant d’une Formule 1

Un programme inédit, que le Français inaugurera donc en s’installant au volant de la Formule 1 tricolore le mercredi 19. Mais uniquement en matinée, puisque Daniel Ricciardo prendra sa suite l’après-midi. Alternant ainsi durant les trois jours, le pilote terminant la journée reprenant le lendemain matin.

Il s’agit en tout cas d’un système de roulage bien différent de ceux annoncés par Haas, Alfa Romeo et Red Bull. Les deux équipes faisant rouler un pilote durant une journée entière, avant de partager pour la dernière. Là où Renault partagera donc son temps de test entre ses deux pilotes les trois jours. De quoi multiplier les différents essais, mais peut-être perdre en stabilité.

Renault a déjà roulé avec sa R.S.20

Rappelons quoi qu’il en soit qu’à l’image de Red Bull, Haas et Williams, Renault a déjà pris la piste. Ceci hier, 17 février, sur le circuit de Barcelone, pour un shakedown de 100 kilomètres. Esteban Ocon était au volant… et rien n’a fuité sur la performance ou la livrée de cette Renault R.S.20.

On sait en effet que le losange n’a pas réellement présenté sa monoplace le 12 février passé, à Paris. Le constructeur Français n’apportant que quelques visuels de la Formule 1 que piloteront Esteban Ocon et Daniel Ricciardo cette saison. Avec l’excuse du temps et de l’envie de ne pas tomber dans des spéculations inutiles…

Mais il faudra bien lever le voile un jour sur cette monoplace. Et cela se fera donc « pour de vrai » le 19 février au matin, avant de s’élancer sur la piste de Barcelone pour les essais hivernaux. A voir, alors, si la voiture sera à la hauteur des attentes… ou non.

Le programme de Renault pour Barcelone I

Mercredi 19 février : Esteban Ocon (matin) / Daniel Ricciardo (après-midi)

Jeudi 20 février : Daniel Ricciardo (matin) / Esteban Ocon (après-midi)

Vendredi 21 février : Esteban Ocon (matin) / Daniel Ricciardo (après-midi)