Formule 1 : Ocon sur Ricciardo, « me mesurer à l’un des meilleurs »

C’est dans le cadre de notre interview d’Esteban Ocon, qui a eu lieu mardi dernier, que le pilote Renault F1 a évoqué sa future coopération avec son prestigieux coéquipier, Daniel Ricciardo. Et visiblement, le tricolore respecte énormément son futur coéquipier…

Esteban Ocon tout en humilité, face à Daniel Ricciardo

Pour son grand retour en Formule 1, Esteban Ocon aura fort à faire, chez Renault F1. Car après une saison d’inactivité (et même plus, avec le confinement de cette année), l’ex-pilote Force India/Racing Point sera confronté à Daniel Ricciardo. L’une des références du plateau que l’on considère souvent -probablement à juste titre- comme un pilote capable de remporter le championnat du monde.

Voici l’extrait de notre interview (l’intégralité de l’entretien avec Esteban Ocon est disponible juste ici) : Les duels avec votre équipier Daniel Ricciardo s’annoncent rudes. Où pensez-vous vous situer par rapport à lui, en qualifications comme en course?

« Je ne sais pas encore, c’est un peu tôt pour voir tout ça. C’est clair qu’aux essais [les essais hivernaux de Barcelone] c’était assez proche entre lui et moi. Mais c’est une grande chance pour moi de travailler avec un gars comme lui. Il a gagné des courses, fait des poles. Je vais pouvoir me mesurer à un des meilleurs et voir où je peux progresser au début. J’espère monter en puissance par la suite…«

Un commentaire tout en humilité de la part de l’intéressé, qui sait qu’il sera confronté au coéquipier le plus rapide, rencontré dans sa courte carrière. Rappelons que Daniel Ricciardo a déjà remporté 7 Grand-Prix et décroché 3 pole positions et 13 meilleurs tours. Pour 29 podiums. Il s’est également classé 3ème du championnat en 2014 et en 2016.