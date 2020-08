Formule 1 : Officiel, 4 courses de plus en 2020 !

La Formule 1 se rendra bien en Turquie du 13 au 15 novembre, avant de passer par Bahreïn pour un deux courses et Yas Marina, en décembre.

Après la fuite de ce matin, l’information est désormais officielle. La Turquie va bien retrouver la Formule 1 et son Grand Prix sur l’Istanbul Park. La catégorie reine du sport automobile vient tout juste de confirmer l’information. Deux Grands Prix sur le circuit de Sakhir suivront, avant un détour par Yas Marina.

13-15 novembre 2020, notez bien ces dates, celles du retour du Grand Prix de Turquie en Formule 1. Après des mois de rumeurs, le circuit d’Istanbul Park va reprendre du service en accueillant les monoplaces les plus rapides du monde. Il reste toutefois du travail pour les promoteurs du complexe, puisque le tracé doit être homologué.

Rappelons que la F1 s’est rendue en Turquie de 2005 à 2011. En sept éditions, Felipe Massa l’a emporté trois fois. Il est l’actuel détenteur du record. Du côté des pilotes encore présents sur la grille, Kimi Räikkönen a remporté le tout premier Grand Prix sur l’Istanbul Park, en 2005. Lewis Hamilton et Sebastian Vettel l’ont imité, respectivement en 2010 et 2011.

Ce très rapide tracé d’Istanbul pourrait réserver son lot de surprises avec les monoplaces actuelles. On imagine notamment que les pilotes et les pneus vont souffrir dans le mythique virage 8. Un très long quadruple gauche qui devrait se passer à fond ou presque. Petit fun fact en passant, ce virage a été élu « meilleur virage à gauche » par les fans lors d’un sondage organisé par la Formule 1 sur Twitter (il était opposé au gauche de Pouhon, à Spa-Francorchamps, Ndlr).

Le Grand Prix de Turquie n’est pas le seul à s’ajouter au calendrier avec cette annonce. Trois autres courses s’additionnent, à Bahreïn et Yas Marina, en novembre et décembre.

Après l’épreuve Turque, le circuit de Sakhir accueillera en effet la catégorie reine du sport auto pour deux épreuves. La première, nommée Grand Prix de Bahreïn, se tiendra du 27 au 29 novembre. La seconde prendra le nom de Grand Prix Rolex Sakhir et se courra du 4 au 6 décembre.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

— Formula 1 (@F1) August 25, 2020