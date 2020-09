Formule 1 : OFFICIEL, Vettel signe chez Aston Martin (Racing Point) !

La nouvelle était attendue, après l’annonce récente de la fin de collaboration entre Sergio Perez et Racing Point. En effet, Sebastian Vettel restera en Formule 1 au-delà de la saison 2020. Le pilote allemand, actuellement chez Ferrari, rebondira avec un autre constructeur de prestige, Aston Martin. C’est donc au sein de l’actuelle équipe Racing Point que le quadruple champion du monde se relancera. C’est à dire, avec un moteur Mercedes dans le dos…

Vettel pense courir à l’avant de la grille, avec Aston Martin

« Je suis ravi de partager enfin cette nouvelle enthousiasmante quant à mon avenir.Je suis extrêmement fier de dire que je serai pilote Aston Martin en 2021. C’est une nouvelle aventure pour moi, avec un constructeur automobile légendaire. J’ai été impressionné par les résultats obtenus par l’équipe cette année et je crois que l’avenir sera encore plus brillant. L’énergie et l’investissement de Lawrence en F1 m’inspire et je crois que nous pouvons construire quelque chose de très particulier ensemble. J’aime encore beaucoup la F1 et ma seule motivation est de courir à l’avant de la grille. Le faire avec Aston Martin sera un immense privilège. »

Otmar Szafnauer : « Tout le monde à Silverstone est enthousiaste. Sebastian est un champion qui va apporter sa mentalité de vainqueur, et cela correspond à nos ambitions pour la future écurie Aston Martin. Le samedi ou le dimanche, Sebastian est l’un des meilleurs pilotes au monde, et je ne peux pas imaginer meilleur pilote pour nous aider à entrer dans cette nouvelle ère. Il jouera un rôle significatif pour porter cette écurie à un niveau supérieur. »