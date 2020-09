Formule 1 – qualification : Lewis intouchable, Max P2, Ricciardo 5e (Renault)

Formule 1, Russie, la qualif – Mercedes, toujours, a dominé les qualifications du GP de Russie 2020. Pole position pour Lewis Hamilton, un cran au-dessus de son coéquipier pendant cette séance. Car Bottas échoue à se qualifier en première ligne, du fait de la grosse performance de Max Verstappen, 2e et en première ligne.

Qualification à Sotchi : la Q1

C’est parti pour la Q1 de ces qualifications du Grand-Prix de Russie de Formule 1 2020. Après les essais libres 3, Lewis Hamilton semble avoir pris l’avantage sur son coéquipier. Qu’en sera-t-il en qualifications ? Autre questionnement, au sujet des Renault, qui semblent dans le coup sur cette piste de Sotchi. Mais parviendront-elles à maintenir ce niveau de jeu tout à l’heure ? A suivre…

It’s almost time to qualify! And it’s looking a little shady out there ☁️#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/AoadQu7kI5 — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Les feux verts sont passés dans la pit-lane, les premiers pilotes s’élancent, sous un ciel chargé. La pluie en invité surprise ? Les Mercedes font partie des plus promptes à s’élancer et Bottas signe la première référence, devant Hamilton. Troisième temps pour Kvyat, devant Grosjean et Iceman. Et Stroll deuxième ! Mais battu de suite par Perez. Verstappen suit, au 4e rang. Tandis que le chrono de Lewis a été annulé, pour avoir dépassé les limites de la piste. Leclerc 3e, Vettel 6e. Sainz passe la meilleure des Ferrari, P3 pour Carlos. Gasly signe le 5e chrono provisoire.

Au tour de Ricciardo, qui intègre le top 5 avec la Renault, dont on attend beaucoup aujourd’hui. Beau chrono de Magnussen, qui prend la 15e place provisoire, devant les Alfa et son coéquipier. Mais derrière Russell. Le classement après cette première salve, Bottas, Hamilton, Perez, Sainz, Verstappen, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Albon, Stroll, Norris, Kvyat, Russell et Magnussen. Sont provisoirement recalés, Ocon, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean et Latifi.

On se relance déjà, à Sotchi, à moins de 4 minutes du terme de cette Q1. Ocon se relance avec un peu de pression, car le Français n’est pas encore qualifié. C’est terminé pour Raikkonen. Latifi P15. Ocon P3. Giovinazzi P14 mais Grosjean fait mieux. Magnussen recalé. Et ça passe pour Vettel. Et pour Russell aussi ! Sont exclus de la Q2, Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Latifi et Raikkonen. Les deux Ferrari passent de très peu, aux 14e et 15e rangs.

Grand-Prix de Russie, la Q2

On repart sur le tracé de Sotchi, avec la Q2 de ce GP de Russie. Une Ferrari mène le peloton, à la sortie des stands. Alors que Perez signale des gouttes de pluie ! Bottas en tête, il est le premier à couper la ligne. Hamilton fait mieux, Vettel troisième. Battu par Norris. Leclerc s’intercale entre Lando et Sebastian. Pour Ocon, c’est la 5ème place. Troisième chrono pour Sergio, mais finalement deuxième car le temps d’Hamilton a encore été annulé ! Ricciardo nouveau leader, devant Sainz.

Le classement est donc le suivant, à mi-session. Ricciardo, Sainz, Perez, Bottas, Norris, Gasly, Verstappen, Ocon, Leclerc, Kvyat. Albon, Stroll, Vettel, Hamilton et Russell sont dans la zone rouge. Par contre, Mercedes et Red Bull sont en médiums. George Russell est à l’attaque, à six minutes du dénouement. Et la Williams grimpe au 13ème rang, devant la Ferrari no5.

🚩 RED FLAG 🚩 Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall He is out of the car and appears to be fine#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Bottas s’emploie et bat le meilleur temps du premier secteur. Il signe le deuxième temps à son passage sur la ligne. Tandis que les Red Bull repassent en tendres, contrairement aux Mercedes. Terrible ! Drapeau rouge après le gros crash de Vettel !! Hamilton n’est pas qualifié, pour le moment ! Il reste toutefois deux minutes, ce qui devrait suffire. Toutes les monoplaces se précipitent dans la pit-lane, mais les feux restent rouges. Hamilton est encore dans son stand. Autant dire que si l’un des pilotes se loupe, avec un drapeau jaune, ce sera terminé pour le Britannique…

La séance va reprendre à 14H48 précise. Mais la monoplace de Stroll est replacée dans son box, problème mécanique ! Et ça repart à Sotchi, pour deux minutes de folie. Hamilton sort ! Dans son tour de chauffe. Cela commence mal…Mais il se qualifie sur le fil, avec le 4e temps. Leclerc, Kvyat, Stroll, Russell et Vettel sont recalés. Et Ricciardo termine aux commandes de la Q2.

Formule 1, Barcelone : la Q3

Les monoplaces ne perdent pas de temps dans ces qualifications, avec les Renault qui sortent d’entrée de la piste. Ocon provisoirement en tête, mais Ricciardo fait mieux, pour 7 dixièmes ! Sainz échoue d’ailleurs derrière Daniel. Mais Bottas prend les devants, vite enterré par Hamilton, 7 dixièmes plus véloce que le no77. Le record de la piste est proche. Max Verstappen s’en sort mieux que prévu, avec le 3e temps. A l’issue de cette première série, Lewis est devant Valtteri, Max, Daniel, Sergio, Carlos, Esteban, Alex, Pierre et Lando.

Il reste environ quatre minutes dans cette Q3 et Bottas reprend la piste, suivi de son coéquipier. Hamilton en plus rapide dans le 1er secteur. Et pour le no77 c’est fini, il ne sera pas en pole en Russie. C’est donc son coéquipier qui s’offre une nouvelle pole avec le record absolu du circuit ! Verstappen termine deuxième, au prix d’une belle attaque ! Une Red Bull s’élancera donc devant une Mercedes, demain. Perez est quatrième devant Daniel Ricciardo.

Place aux résultats de cette séance.