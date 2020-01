Formule 1 : Racing Point annonce sa date de présentation

Racing Point dévoilera sa monoplace 2020 de Formule 1 le 17 janvier prochain. L’évènement se tiendra en Autriche, siège du sponsor-titre BWT.

C’est le 17 février que l’équipe britannique Racing Point lèvera le voile sur la Formule 1 qu’elle utilisera cette saison. Un évènement tenu en Autriche, plus exactement dans la ville de Mondsee, située à l’est du pays. Un choix qui ne tient évidemment pas du hasard, puisqu’il s’agit de la ville siège du sponsor principal de l’écurie, BWT.

Celle qui, suivant la logique, devrait être nommée RP20 sera inaugurée deux jours avant les premiers essais de Barcelone. Ces derniers se disputant du 19 au 21 février, avant une seconde session du 26 au 28 le même mois. Il n’est donc pas à exclure que la monoplace soit présentée avec une livrée de l’an passé, compte tenu de ce bref délai.

Après avoir été la première à valider ses crash-tests, Racing Point n’est en tout cas pas en tête des dates d’inauguration, avec sa monoplace. Ferrari, Renault, McLaren, Mercedes et Alpha Tauri la distancent en effet sur ce plan. Alors que Red Bull, Williams, Alfa Romeo et Haas manquent pour leur part toujours à l’appel, de ce côté.

Racing Point, une écurie stable en 2020

Rappelons que Racing Point entamera sa deuxième saison complète cette année. Après avoir fait ses véritables débuts le 26 août 2018 lors du Grand Prix de Belgique. Ceci faisant suite au rachat de Force India par un consortium mené notamment par Lawrence Stroll. Le fils de ce dernier, Lance, sera toujours au volant cette saison, épaulé par le Mexicain Sergio Perez.

En 2019, Racing Point a terminé 7e du classement Constructeurs, avec 73 points. Sergio Perez et Lance Stroll ont respectivement conclu l’exercice de la saison passée aux 10e et 15e rangs. Avec 52 et 21 points marqués.