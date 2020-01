Formule 1: Racing Point première à homologuer son châssis 2020

Le châssis Racing Point 2020 est le premier à passer les crash tests FIA. L’équipe anglaise peut donc déjà démarrer son travail de développement.

Racing Point ne remportera peut-être pas de Grand Prix en 2020, mais personne n’ira plus vite qu’elle pour valider son châssis. Selon motorsport.com, l’équipe chère à la famille Stroll vient en effet de faire homologuer son ossature 2020. Il s’agit d’une étape importante dans le développement de la monoplace utilisée pour la saison à venir. Les Roses peuvent effectivement déjà commencer le travail de développement sur la voiture. De quoi prendre un peu d’avance sur la concurrence.

Car aucune autre équipe n’a pour l’instant été en mesure de vaincre les crash tests FIA. Seule Alfa Romeo s’y est en fait frottée. Avec échec, puisque le châssis de la C39 de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi était à revoir. Les autres équipes du championnat ne devraient toutefois pas tarder à tenter de faire valider leur projet. Les prochains jours seront probablement l’occasion d’en savoir plus.

Rappelons que Racing Point sort d’une campagne de Formule 1 difficile. Rachetée mi-2018, au Grand Prix de Belgique, l’équipe a connu une bonne fin d’année, avec de nombreuses entrées dans le top10. Pour finalement terminer 7e du championnat cette année là, avec 52 unités, 10 de moins que McLaren.

2019 a bien commencé, l’équipe se battant un temps pour la place de meilleure des autres face à Renault et McLaren. Mais tout s’est compliqué en milieu de saison avec de nombreux 0 pointés, lors de différents Grands Prix. Malgré des résultats plus constants en fin de saison, c’est toujours au 7e rang que SportPesa Racing Point a conclu l’exercice 2019.

Gageons que l’avantage pris de la validation rapide du châssis permettra à l’écurie britannique de se battre pour de meilleures positions. Un objectif que s’est par ailleurs fixé le Mexicain Sergio Perez, visant plusieurs podiums et une 4e place au championnat Constructeurs.

To all our fans around the world! 🌍

We wish you all a Happy New Year! Thank you for your support in 2019 🙌

Let's celebrate & make 2020 the best year yet! 🥳#MakeItCount #F1 pic.twitter.com/jaUyw4syY9

— SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) January 1, 2020