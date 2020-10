Formule 1 : Räikkönen et Giovinazzi poursuivent avec Alfa Romeo en 2021

Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi piloteront bien pour Alfa Romeo en Formule 1 en 2021. L’équipe managée par Fred Vasseur vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux. Cette annonce fait suite à celle de la prolongation du partenariat entre Alfa Romeo et Sauber. Nous ne manquerons pas de revenir en détail sur cette nouvelle. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto.

