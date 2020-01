Formule 1 : Red Bull fera un shakedown le 12 février

Helmut Marko a révélé que Red Bull organisera un shakedown pour sa Formule 1 2020. Ce dernier se tiendra le 12 février, sur le circuit de Silverstone.

Red Bull n’a pas encore précisé la date de présentation de la Formule 1 qu’elle utilisera cette saison. Mais on sait déjà que le taureau fera rouler sa monoplace le 12 février à Silverstone. Ceci à l’occasion d’un premier shakedown, durant lequel Max Verstappen prendra le volant.

Helmut Marko l’a en effet confirmé à Christian Menath de Motorsport-Magazin. « Le 12 février, nous effectuerons un shakedown sur le circuit de Silverstone, a-t-il ainsi avoué. Après que la voiture aura déjà roulé sur le banc d’essais ».

Si l’on ne sait donc pas quand Red Bull lèvera le voile sur celle qui devrait s’appeler RB16, des images de cette dernière devraient circuler lors de ce shakedown. Pour éviter qu’elles ne soient prises par des curieux, opportunités et présents sur place, la firme devrait elle-même en distiller. Peut-être même quelques vidéos…

A propos de cette voiture, Helmut Marko a en tout cas affirmé que Red Bull était en avance sur son calendrier. Une excellente chose, l’Autrichien espérant combler les points faibles du début de saison. Et se rapprocher de Mercedes :

Rappelons en tout cas que malgré un début de saison peu flamboyant, Red Bull s’est emparée du troisième rang du championnat Pilotes. Max Verstappen devançant les deux pilotes Ferrari, Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Du côté des Constructeurs, l’équipe autrichienne a en revanche été battue par les italiens. Mais tout n’est que de partie remise avant 2020. D’autant que le taureau est ambitieux pour cette saison. La saison de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars, à Melbourne en Australie.

Being a @redbull athlete involves a lot more than just racing 🎪#givesyouwings pic.twitter.com/r2YhkLnnmS

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 30, 2020