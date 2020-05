Formule 1 : Red Bull ne veut pas de Vettel, ni de Ricciardo

Les deux ex-stars de l’écurie Red Bull en Formule 1 ne reviendront sans doute pas au bercail ! C’est Helmut Marko qui l’a récemment déclaré à plusieurs médias. La question de Vettel est déjà réglée, puisque le pilote allemand est trop cher pour les autrichiens et surtout, le poste de pilote numéro 1 est déjà attribué, à Max Verstappen en l’occurrence.

Red Bull : le pilote numéro 1 déjà déterminé

« Ma déclaration est, pas deux «V» chez Red Bull Racing. Parce que nous ne voulons pas nous le permettre financièrement. Et nous ne pouvons pas nous le permettre non plus. Les montants que Ferrari lui a offerts et ce que [Alex] Albon gagne en comparaison sont à des kilomètres l’un de l’autre. Mais nous sommes toujours en contact » a-t-il poursuivi, tout en déclarant avoir informé à Vettel que ‘à l’heure actuelle, la situation est réglée avec Max comme pilote numéro un’. Nous ne pouvons pas et ne nous offrirons pas deux étoiles de premier plan. »

Aucun espoir, donc, pour l’actuel numéro 5 de Ferrari. Concernant Daniel Ricciardo, Marko ne ferme pas totalement la porte si jamais Alex Albon venait à décevoir en 2020. Toutefois, l’idée ne paraît pas emballer Helmut, qui pense aussi que l’Australien a d’ores et déjà informé Renault qu’il ne poursuivrait pas l’aventure en Formule 1 avec le losange.

« Il n’a pratiquement aucune chance de revenir à Red Bull« , a-t-il dit chez F1-Insider. « Si Alex Albon joue comme il l’a fait l’année dernière – et je m’y attends fortement – il restera. Seulement si pour une raison quelconque Albon a un effondrement total, nous penserons à d’autres pilotes, mais ce n’est pas seulement Ricciardo« .

Daniel Ricciardo pourrait donc être le grand perdant de ces chaises musicales, coincé entre une écurie Renault qui ne se battra pas pour le titre tout de suite et un Team Mclaren en reconstruction.

