Formule 1 : Renault aborde 2020 différemment

Cyril Abiteboul a admis des faiblesses dans la direction technique de Renault en Formule 1. Il semblerait qu’il aborde 2020 d’une manière différente.

Renault est décidément bien bavarde ces derniers temps. L’équipe française a en effet récemment fait parler en s’estimant la plus prête pour 2021. Et aborder le challenge des nouveaux règlements techniques. Mais aussi en jugeant avoir énormément progressé du côté de la motorisation. Au point de se voir entre Mercedes et Ferrari sur ce plan, à l’aube de la saison 2020.

Si l’équipe française sait se mettre en avant, elle sait aussi se montrer auto-critique. Le losange a en effet avoué avoir subi faiblesse du côté de la direction technique, en 2019. Ce qui a mené à un remaniement en cours de saison, ainsi qu’à l’arrivée de Pat Fry dans la direction. Comme Cyril Abiteboul, directeur général de Renault F1 Team, l’a expliqué à motorsport.com :

Selon lui, cette lacune particulière n’est toutefois pas uniquement en cause dans le fiasco de la saison 2019. Abiteboul continue en effet en expliquant qu’une multitude de facteurs ont impacté la saison de Renault. Sans cacher une certaine déception :

Et si le début de saison s’est avéré difficile, la fin de cette dernière n’a pas été plus prolifique. La faute à un développement rapidement à sa limite. A l’inverse de McLaren, qui a pu dépasser le losange. Tout en utilisant pourtant le même moteur, continue le dirigeant français :

Cyril Abiteboul termine toutefois en assurant avoir tiré les conclusions de cette année 2019. Il semblerait donc que Renault aborde différemment la saison 2020, comme les propos de son directeur général le laissent penser :

« Ce qui importe vraiment en début d’année, ce n’est pas nécessairement la performance théorique de la voiture, c’est d’être capable de tirer des courses ce que vous pouvez tirer. Donc ce n’est pas d’avoir le meilleur rythme pur, mais d’avoir un package robuste qui peut être fiable, ainsi qu’une équipe qui soit prête avec un duo de pilotes qui soit prêt à extraire ce que la voiture a à offrir. »

Rappelons que Renault présentera sa monoplace le 12 février à Paris. En 2020, le constructeur au losange accueillera un pilote portant son drapeau, en la personne d’Esteban Ocon. L’ex-pilote Force India sera aligné aux côtés de l’Australien Daniel Ricciardo pour la saison à venir de Formule 1.

We’re very pleased to welcome Australian 🇦🇺 teen @OscarPiastri to the #RenaultSportAcademy for 2020. Oscar won the 2019 Formula Renault Eurocup title and will be stepping up to @FIAFormula3 with @PREMA_Team this year!

⁰#RSspirit pic.twitter.com/P2j8yDMROu

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) January 26, 2020