Formule 1 : Renault dans le coup à Monza, exploit en vue en qualifications ?

Certes, les Renault n’ont pas impressionné, lors de la première journée d’essais libres du G.P d’Italie de Formule 1. Et pour cause, le losange n’a pas cherché à signer des tours de qualification, à cette occasion. En effet, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont conservé beaucoup d’essence dans leurs monoplaces, afin de préparer les longs relais. Aussi, le véritable potentiel de la monoplace française ne se dévoilera qu’aujourd’hui.

Renault F1 en mesure de se hisser en 2ème ligne ?

Nous espérons que tout à l’heure, dans le cadre des EL3, les Renault nous donneront enfin un aperçu réel de ce qu’elles valent, en Italie. Car après l’impressionnant chrono réalisé par Daniel Ricciardo vendredi (temps effacé après coup, pour dépassement des limites de la piste), sans que la performance pure ne soit en point de mire, donne beaucoup d’espoir au losange…et aux supporters ! Oui, nous croyons toujours à cette deuxième ligne.

Daniel Ricciardo : « C’était une bonne journée et je suis très content de notre travail. Je me sentais déjà à l’aise en terminant neuvième des EL1, mais je savais que nous en avions encore sous le pied. Nous l’avons montré en EL2 même si notre tour a été supprimé pour non-respect des limites de la piste. Je ne suis pas inquiet à ce sujet comme c’est un détail et que le vendredi sert à aller chercher les limites. Si nous ne les dépassons pas demain, nous répéterons ce temps et il devrait nous placer en bonne position longs relais étaient également positifs. Nous allons nous concentrer sur demain et faire en sorte que les choses comptent. »

Esteban Ocon : « Ce n’est pas la journée la plus importante pour les chronos et je suis satisfait de la façon dont nous avons exécuté notre programme aujourd’hui. C’était très compliqué avec le trafic et l’aspiration, donc nous en avons appris un peu sur ce sujet avant les qualifications. Nous avons également appris sur les réglages entre les EL1 et les EL2 et j’ai senti que nous avions fait un bon pas en avant. Dans l’ensemble, c’était un vendredi assez classique. C’était plutôt bien de voir aussi que nos longs relais étaient réguliers. Il y a davantage à venir de notre part demain et j’ai hâte d’y être. »

Ciaron Pilbeam, ingénieur de course en chef : « Nous avons connu une bonne journée avec deux voitures bouclant leurs programmes sans aucun problème et deux pilotes relativement satisfaits. Aucune des deux monoplaces n’a signé le temps qu’elle aurait pu faire avec les pneus tendres, donc le classement ne représente pas notre rythme avec peu d’essence. Le tour de Daniel avec les tendres était un chrono compétitif qui nous donne de quoi travailler ce soir. Trouver une aspiration en qualifications sera crucial et nous avons déjà vu aujourd’hui des concurrents batailler pour la meilleure position de piste dès les tours de sortie. Je suis sûr que cela continuera demain. C’était donc une bonne journée à tous les niveaux avec deux voitures compétitives tant avec beaucoup qu’avec peu de carburant. »

source : Renault Sport F1