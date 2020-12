Formule 1 : Renault F1 en difficulté et désormais loin de Mclaren

Si Renault F1 n’a pas encore perdu la guerre, dimanche dernier à Bahreïn, l’équipe tricolore a néanmoins subi un lourd revers. Et cela aurait pu être pire, si la Racing Point de Sergio Perez n’avait pas abandonné en fin de course, sur un ennui mécanique. Reste qu’au championnat des constructeurs, Mclaren a frappé très fort.

Formule 1 : les Renault en difficulté et ce n’était pas prévu

A l’issue des qualifications du Grand-Prix de Bahreïn de Formule 1 2020, Renault semblait vraiment en bonne position, dans l’optique de la lutte pour la 3ème place du classement des constructeurs. Notamment face à Mclaren et Ferrari. Mais malheureusement, en course, les deux pilotes ont eu du mal à trouver le bon rythme, laissant filer les Mclaren vers le « petit » doublé (P4 et P5), avec de lourdes conséquences au championnat.

Daniel Ricciardo – Départ : 6e – Arrivée : 7e

« Je suis tout d’abord heureux que Romain aille bien après l’incident. Le résultat n’a pas tellement d’importance après cela et tout le reste passe un peu au second plan. Le voir s’extirper et s’éloigner de la scène était un soulagement et je lui souhaite un bon rétablissement. C’est l’essentiel aujourd’hui. Pour ce qui est de notre course, ce n’était clairement pas ce que nous voulions, mais nous avons fait de notre mieux et nous avons tout de même réussi à prendre des points. Nous allons nous concentrer sur la semaine prochaine, tout reste à jouer au championnat et nous reviendrons plus forts. »

Esteban Ocon – Départ : 7e – Arrivée : 9e

« Le plus important concerne Romain [Grosjean] et je lui souhaite un prompt rétablissement. C’était un accident incroyable. L’équipe m’a dit à la radio qu’il allait bien, mais j’avais du mal à y croire en voyant les images. C’est un miracle et je suis soulagé d’entendre qu’il va bien. Notre course était secondaire à cet incident aujourd’hui. Nous avons beaucoup de choses à analyser comme les McLaren étaient un peu plus rapides que nous. Nous allons continuer de pousser pour voir ce que nous pouvons faire le week-end prochain sur le tracé plus court et tenter de reprendre quelques points. »

Cyril Abiteboul, Team Principal

« Après des qualifications très encourageantes avec nos deux pilotes dans le top dix en pneus médiums — Daniel sixième et Esteban septième — cette course est clairement une déception. Nous avons perdu des positions lors des deux départs, la première fois avec Esteban et la seconde avec Daniel. Cela a handicapé notre course et impacté notre stratégie avec des arrêts anticipés. Dans le second relais, les deux voitures n’ont pas réussi à trouver le rythme et il nous faudra comprendre pourquoi. En fin de course, Daniel avait de nouveau du rythme et aurait pris la sixième place sans l’intervention de la voiture de sécurité. Le bilan de ce week-end n’est pas à la hauteur de nos ambitions et il nous faut nous remobiliser très vite pour les deux dernières courses. Enfin, je souhaite un prompt rétablissement à Romain après ce terrible accident et j’espère le revoir au volant avant la fin de la saison. »

Cependant, si le losange a perdu de précieux point face à l’équipe de Woking, elle réalise une belle opération en comparaison de Racing Point et Ferrari qui ont marqué, respectivement, zéro et un point. Aussi, avec ses 144 points, la formation française ne pointe qu’à dix unités de Racing Point. Par contre, Mclaren compte maintenant 27 points d’avance. Et rattraper un tel écart ne sera pas aisé, en seulement deux Grand-Prix, avant le dénouement…

