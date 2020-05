F1, rétro, FE, Monaco prépare un mois de dingue !

Cette année, avec la pandémie et le confinement qui en a découlé, le retrait de la Principauté du calendrier de la Formule 1 a été un choc pour tous les amateurs de sports mécaniques…Une annulation pure et simple due en bonne partie aux caractéristiques de ce circuit, non permanent. Alors, pour nous faire oublier cette déconvenue, les autorités compétentes ont annoncé récemment un calendrier exceptionnel, pour l’année prochaine.

Monaco en fête au mois de mai 2021

Trois événements de sports mécaniques majeurs auront donc lieu le même mois, à Monaco, l’année prochaine ! En effet, les résidents paisibles du rocher devront s’y faire, le calme habituel sera largement perturbé. Du moins, concernant les Grand-Prix de F1 historique (du 23 au 25 avril 2021) et Grand-Prix de Formule 1 (du 20 au 23 mai 2021), qui se dérouleront à un mois d’intervalle, donc. De plus, le championnat 100% électrique escaladera à nouveau la Principauté le samedi 8 mai 2021.

« La partie logistique s’annonce complexe, certes, mais pas insurmontable ! De ce fait, nous devrons débuter le montage du circuit plus tôt que d’habitude, à la fin février, plutôt que le 15 mars. Nous intégrerons ensuite les aspects techniques, sur la piste et à l’extérieur, que nécessitent chacune des disciplines que nous accueillons. Pour ce faire, nous comptons sur l’expérience et la disponibilité de toutes les personnes impliquées pour parvenir à nos objectifs… »

Un énorme challenge qui, nous l’imaginons, sera relevé haut la main !