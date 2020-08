Formule 1 : Sergio Pérez roulera à Barcelone

Sergio Pérez retrouvera son baquet pour le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Racing Point a confirmé le retour du Mexicain, désormais guéri de la COVID-19.

Nico out, Sergio in. Après deux épreuves passées à regarder ses camarades depuis son canapé, Sergio Pérez fait son retour en Formule 1. Contrôlé positif au nouveau coronavirus avant le Grand Prix de Grande-Bretagne (2 août dernier), le Mexicain a observé sa période de quarantaine. Durant cette dernière, Nico Hülkenberg l’a remplacé lors des deux épreuves à Silverstone.

De nouveau testé cette semaine, le résultat s’est avéré négatif, pour Sergio Pérez. Il est donc autorisé à reprendre sa place dans le paddock, ce que son écurie a confirmé. « Nous avons le plaisir de vous annoncer que le test COVID de Sergio Pérez est négatif, a ainsi écrit Racing Point sur Twitter. La FIA a confirmé que Checo peut réintégrer le paddock de la F1 et qu’il participera à la course avec l’équipe ce week-end. »

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 13, 2020