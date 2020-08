Formule 1 : Steiner tire son chapeau à Romain Grosjean, pour sa performance

Samedi dernier, à Silverstone, il y a eu des exploits à tous les étages. Ainsi, à l’arrière du peloton, Romain Grosjean a réalisé quelque chose de grand. Aux commandes d’une monoplace qui n’a jamais évolué depuis le début de la saison et face à des F1 qui, elles, s’améliorent course après course. 13ème sur la grille, le tricolore a reçu les félicitations de son patron.

Alors que les éloges étaient plutôt pour Kevin Magnussen, de la part de Günther Steiner, depuis le début de la saison, cette-fois, c’est Romain Grosjean qui a été salué. Des compliments mérités, pour l’intéressé, qui a sorti l’un de ces tours dont lui seul à le secret. Résultat, 14ème chrono, transformé en 13ème place sur la grille, après la pénalité infligée à Esteban Ocon. Clairement, tout à l’heure, Romain pourra viser les points :

« Personne n’était mécontent d’entrer en Q2. De toute évidence, c’est notre objectif à court terme. À mi-chemin, nous voulons le réaliser avec les deux voitures. Aucune évolution n’est à venir, nous devons donc simplement optimiser le package que nous avons. C’est quelque chose que nous avons très bien fait sur ma voiture depuis le week-end dernier, j’ai le sentiment que nous nous sommes beaucoup améliorés. La sensation dans la voiture m’est venue d’une bien meilleure manière. Je suis évidemment très content de ça, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Avec nos choix de pneus et ainsi de suite, nous avons donné la priorité à la course, donc nous devrions être bien » Romain Grosjean

Pour sa part, le Team Principal envisage aussi les points et encense Grosjean pour sa séance. Par contre, quelque chose semble ne pas fonctionner sur la seconde monoplace, pilotée par Kevin Magnussen : « Je suis en fait assez satisfait de nos positions de départ, partir de la 13e place, c’est une très bonne place et nous savons que nous avons un rythme de course décent. Nous avons vraiment hâte de courir demain avec Romain (Grosjean) car il se pourrait qu’il rentre dans les points. Il a fait un travail fantastique aujourd’hui pour faire ces tours, je lui tire mon chapeau pour ça. Kevin (Magnussen) vient de se débattre avec la voiture tout le week-end, il n’a pas été à l’aise et manque d’adhérence à chaque situation. Nous allons examiner cela, pour voir ce que c’est et voir si nous pouvons y remédier. J’espère que nous le réparerons pour la prochaine course en Espagne« . Günther Steiner

Une conséquence du choc lors du premier tour du Grand-Prix de Grande Bretagne ? Dans une équipe manquant de moyens, cela n’est pas à écarter…

Tough and disappointing weekend so far. We’ve been way off last weekends pace for some reason. Just can’t get the car in the window at all. So that’s quite frustrating. We’re working on it and hopefully we can make progress tomorrow 👊🏼 pic.twitter.com/xqWLQUIhxr

— Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) August 8, 2020