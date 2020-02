Formule 1 : Williams change totalement de livrée en 2020

La saison des présentations de Formule 1 se poursuit aujourd’hui, 17 février, avec Williams. L’écurie de Grove vient en effet de révéler la monoplace qu’elle utilisera en 2020. Et le résultat est saisissant.

La robe en bleu et blanc vue en 2019 laisse en effet place à une nouvelle déco. Bleu et blanc sont conservés, mais agencés différemment. Alors que du rouge s’ajoute en grande partie sur les flancs de la monoplace. Une couleur synonyme du sponsor-titre Rokit, qui prend encore plus de place sur cette dernière.

Les Latifi arrivent en Formule 1

A ses côtés, ABK Beer et Lavazza figurent également sur la nouvelle Williams Formule 1. Cette dernière société étant un sponsor direct de Nicolas Latifi et de son père, Michael. Notons également une police totalement nouvelle pour pour les numéro.

Les fans qui se plaignaient de la stabilité des livrées 2020 sont donc servis avec cette monoplace. A vous de voir si cela vous plaît ou non, désormais. Découvrez les quelques visuels de la Williams FW-43 ci-dessous :