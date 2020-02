Formule E : dates et horaires de l’ePrix de Marrakech 2020

Le championnat du monde FIA de Formule E est de retour ce week-end. Il s’agira de la cinquième manche avec cette quatrième destination de la saison 2019/2020. Un ePrix de Marrakech qui sera à suivre sur deux jours, les premiers essais libres ayant lieu vendredi, en fin d’après-midi. Voici donc les horaires et programme de cet événement au Maroc.

Formule E : un championnat toujours aussi disputé

Vainqueur de la dernière manche (Mexico) Mitch Evans propulse Jaguar Racing au sommet du classement des pilotes. Mais à ce stade du championnat, la hiérarchie est susceptible d’évoluer à chaque ePrix, dans une compétition toujours très disputée. Ainsi, Alexander Sims (BMW) ne pointe qu’à un point du leader depuis sa place de dauphin tandis que Da Costa (DS) et Vandoorne (Mercedes) ne figurent qu’à (respectivement) 8 et 9 points du pilote Jaguar. Surtout, il faut noter que sept pilotes issus d’écuries différentes composent le top 7.

En effet, derrière les 4 premiers suivent dans l’ordre, Di Grassi (Audi), Bird (Virgin) et Rowland (Nissan). Pour sa part le premier et unique Français engagé, le double-tenant du titre Jean-Eric Vergne ne pointe qu’à la 12ème place. Mais là encore, rien n’est perdu, une remontée étant toujours possible en Formule E. Notamment du fait du système de qualifications.

Au classement des constructeurs, si BMW dispose de 14 unités d’avance sur Jaguar, cette dernière ne compte qu’un point d’avance sur Mercedes et deux sur DS/Techeetah. Ce qui signifie que l’ePrix de Marrakech pourrait voir évoluer, à nouveau, cette hiérarchie bien provisoire. Place au programme complet de cette édition 2020.

Vendredi 28 février 2020

Essais libres 1 : 16H40, en direct sur Youtube

Samedi 29 février 2020

Essais libres 2 : 8H55, en direct sur Youtube

Qualifications : 10H55, en direct sur Canal + Décalé

Départ de la course : 14H55, en direct sur Canal + Décalé et Eurosport 2