Formule E et UNICEF lancent leur événement esport

Dans le cadre de leur partenariat, la Formule E et l’UNICEF lancent une compétition esport commune afin de récolter des fonds et lutter contre le coronavirus.

Au tour de la Formule E de lutter contre le coronavirus. L’épidémie de COVID-19 fait rage dans le monde et annule ou repousse de plus en plus d’E-Prix. Face à cela, le championnat de monoplaces électriques et son allié, l’UNICEF, lancent le challenge « ABB Formula E Race At Home« . Une compétition esport dont le but est simple: récolter des fonds pour lutter contre le COVID-19.

Pour ce faire, la compétition se déroulera tous les samedis durant neuf semaines. Le challenge comprendra deux grilles distinctes, fonctionnant en parallèle. La première se compose de pilotes de Formule E, la seconde de gamers et influenceurs. Une initiative qui ravit Antonio Felix D Costa, pilote DS-Techeetah :

« En tant que pilote, les courses nous manquent et j’ai hâte de reprendre la piste dans une Formule E. C’est également agréable de courir pour une bonne cause et j’espère que les fans apprécieront de regarder les courses depuis chez eux. »

« Je pense que c’est une initiative fantastique de la part de la Formule E ajoutant une part d’E-sport au championnat et offrant l’immense opportunité à un des gamers de prendre le volant d’une vraie voiture de course. La course auto est en fait l’un des rares sports dotés de compétences issues du jeu vidéo transférables dans le monde réel. Il sera donc intéressant de voir comment nous nous habituerons aux conditions. »

La première épreuve aura lieu samedi 18 avril et servira de course test. Les épreuves suivantes s’enchaîneront par la suite jusqu’au 13 juin prochain. Le tout se disputera sur l’opus rFactor 2. Une simulation reconnue, dont le principal avantage est de posséder les monoplaces Gen2 de la Formule E (avec les livrées des équipes,…).

Si les pilotes auront leur propre course, tous les gamers possédant le jeu peuvent tenter leur chance dans l’épreuve qui leur est dédiée. Durant les neuf semaines de compétition, ces derniers pourront essayer de se qualifier du lundi au jeudi. A l’issue de ces qualifications, 18 seront retenus à chaque épreuve pour disputer la phase principale.

De là, un format « Battle Royale » spécifique au jeu déterminera le classement de la course. A savoir qu’à la fin de chaque tour, le dernier pilote en piste sera éliminé. Ceci jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 10 pilotes en lice, donnant alors le dernier tour de la course. Les points seront attribués selon le barème officiel de la Formule E. Avec une spécificité, puisqu’ils seront doublés lors de la course finale. Notez également que le top3 de chaque manche se qualifiera automatiquement pour la course suivante.

A l’issue du championnat, le meilleur gamer remportera une expérience sur un circuit de Formule E pendant un week-end de course. De son côté, le challenge permettra également de récolter des fonds pour l’UNICEF. Ces derniers seront reversés aux enfants du monde entier afin de leur permettre de rester en bonne santé, en sécurité et de poursuivre leur scolarité durant la crise du COVID-19.

Les épreuves des pilotes et gamers seront diffusées à la suite lors d’une émission longue de 90 minutes. Elle sera disponible en direct sur le site officiel de la Formule E. Les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitch, Twitter) diffuseront également l’épreuve, tout comme Motorsport Games. Une sélection internationale de diffuseurs se joindra pour sa part à partir du 25 avril. De quoi offrir de multiples manières d’assister à ce show. Rendez-vous samedi prochain pour la première manche.

