Formule E – les horaires des courses 1 et 2 de Berlin, à suivre en direct

Après une interminable pause et alors que la majorité des championnats ont repris, la Formule E fait enfin son retour ! Mais dans la situation passée et actuelle, c’est désormais un calendrier très particulier, auquel nous sommes confrontés. En effet, toutes les courses ont été supprimées. Exceptée celle de Berlin, qui va être dupliquée en six exemplaires. Et les réjouissances débutent ce mercredi 5 juillet 2020.

Formule E : DaCosta en tête, Canal+ à la diffusion

Finalement, la Formule E aura lieu en trois actes, pour terminer la saison 2019/2020. Ainsi, les deux premières courses vont avoir lieu ces mercredi et jeudi 5 et 6 août 2020. Avec un deuxième acte le week-end puis un troisième et dernier dans le courant de la semaine prochaine. Pour suivre ce championnat, dominé par Antonio-Felix DaCosta (DS Techeetah), voici l’ensemble du programme TV, avec des directs assurés par les antennes du Groupe Canal+ et Eurosport.

Rappelons aussi que vous pouvez aider vos pilotes favoris, en votant pour le FanBoost juste ici.

Mercredi 5 août 2020

Qualifications : 14H00, en direct, sur Eurosport Player

Course 1 : 18H52, en direct sur Canal + Sport (et Eurosport 1)

Jeudi 6 août 2020

Qualifications : 14H00, en direct, sur Eurosport Player

Course 1 : 18H52, en direct sur Canal + Sport (et Eurosport 1)