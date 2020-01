Formule E : Libres 1, Bird mène de peu

Sam Bird signe le meilleur temps des essais libres 1 à l’E-Prix de Formule E de Santiago. Gêne lors de ses tours, Jean-Eric Vergne ne termine que 16e de cette première séance.

Il est 12 heures en France, 8 heures au Chili, quand se lance la première séance d’essais libres de l’E-Prix de Formule E de Santiago. Sur une piste chauffée à 29°, 45 minutes de tests sont au programme, dans cette première séance.

Opération nettoyage à Santiago

Et dès le passage au feu vert, toutes les voitures ou presque se pressent ensemble vers la sortie des stands. Les premiers mètres permettent déjà de voir que les rues de Santiago sont très sales. Il s’agira de les nettoyer durant cette séance. Mais les monoplaces sont pour le moment en test de full course yellow, alors que le premier tour se termine.

Cela ne dure toutefois pas longtemps et les boucles peuvent alors s’enchaîner. De quoi donner une première hiérarchie, pour l’instant dominée par les Nissan. Oliver Rowland mène en effet devant Sébastien Buemi. Avec Jérôme d’Ambrosio fermant le top3 pour le moment. Jean-Eric Vergne, pour sa part 11e, rentre aux stands après 10 minutes d’essais.

Dans le même temps, Felipe Massa s’empare du meilleur temps en 1’08’’122. Le Brésilien est toutefois battu pat Alexander Sims, qui réalise un 1’07’’281, seulement 83 millièmes devant Jean-Eric Vergne, revenu en piste. Après avoir subi un petit souci technique hier lors du shakedown, le pilote BMW semble avoir retrouvé tous ses moyens.

Da Costa et Evans lancent les hostilités

Les autres pilotes n’ont cependant pas dit leur dernier mot. Bird, Evans ou Da Costa se succèdent ainsi en tête de la feuille des temps. Avant que ce dernier ne décide de véritablement enfoncer le clou. A 16 minutes du terme, le pilote DS-Techeetah réalise un 1’05’’537. Un chrono une seconde plus vite par rapport à son plus proche adversaire. Que Mitch Evans bat presque tout de suite, pour 24 millièmes de seconde!

Dans le même temps, Jean-Eric Vergne est plus en difficulté. Le tricolore rate un virage après un blocage de roue. Il est bientôt imité par Neel Jani qui se manque au virage 1, sans toutefois abimer sa Porsche. Stoffel Vandoorne évite pour sa part un accrochage avec son équipier, à 10 minutes du terme. La séance s’anime définitivement!

Et Sam Bird vient confirmer cette tendance. Le pilote britannique prend effectivement le record de la séance. Avec la pleine puissance, il réalise un 1’05’’335, près de deux dixièmes plus vite que Mitch Evans. L’imitant juste après, Lucas Di Grassi se classe 5e, pour Audi.

A trois minutes du terme, Jérôme d’Ambrosio s’élance pour un tour, qu’il conclut en tête. Mais Edoardo Mortara le bat immédiatement, en 1’05’’096. Jean-Eric Vergne est également très rapide, mais gêné par Daniel Abt dans le dernier virage, il ne peut faire mieux que 13e. Alors que son équipier s’installe de nouveau en tête.

Bird en tête, top 10 des essais libres 1 de l’E-Prix de Formule E de Santiago

Le Portugais est toutefois battu dans les dernières secondes par Sam Bird et sa Virgin Racing. L’Anglais réalise un 1’04’’914, devenant le premier à passer sous la barre des 1’05. Il va ainsi plus vite qu’Antonio Félix Da Costa pour 150 millièmes de seconde et Edoardo Mortara, pour le top3. A noter que le top10 est tout simplement occupé par neuf équipes différentes. Très gêné par le trafic, Jean-Eric Vergne n’est que 16e. Le Français aura cependant l’opportunité de faire mieux dès la seconde séance d’essais libres, à partir de 14h10.

Bird Da Costa Mortara Di Grassi Muller d’Ambrosio Sims Buemi Wehrlein Lotterer

Retrouvez le programme de l’E-Prix de Formule E de Santiago ici

Despite facing a tough qualifying group, Sam Bird remains confident going into race day. 💪#SantiagoEPrix #EyesForward @sambirdofficial pic.twitter.com/9NqBGqXTjw — Envision Virgin Racing Formula E (@EnvisionVirgin) January 17, 2020

(crédit photo : PhotoBro)