Formule E : Première victoire pour Rowland, à Berlin

Oliver Rowland remporte la course 5 des E-Prix de Formule E de Berlin ce 12 août. Victime d’une pénalité, Jean-Eric Vergne termine 18e.

Oliver Rowland est un vainqueur d’E-Prix de Formule E. L’Anglais s’est imposé lors de l’avant-dernière épreuve de la saison, à Berlin. Placé en pole position après une qualification très perturbée, le pilote Nissan e.Dams a gardé le commandement au départ. Rarement inquiété, il l’a emporté avec près de deux secondes d’avance.

Robin Frijns et un surprenant René Rast complètent le podium. L’Allemand, rookie en Formule E, s’est révélé dans les derniers tours de l’épreuve. Au terme d’un combat intense avec André Lotterer, il a dépassé son compatriote de Porsche de manière autoritaire pour prendre la 3e place.

Bonnet d’âne pour les favoris

L’épreuve a aussi été marquée par le départ en queue de peloton de nombreux favoris. Durant les qualifications, Buemi, Di Grassi et les DS-Techeetah de Vergne et Da Costa ont franchi la ligne après la fin du temps règlementaire. Ils n’ont donc inscrit aucun chrono et se sont élancés du fond de grille.

En course, seul Buemi, 10e, a tiré son épingle du jeu. Un temps 11e, Da Costa abandonnait dans le dernier tour. Jean-Eric Vergne, 18e, était pour sa part pénalisé d’un passage par les stands après avoir trop refroidi sa batterie. Quant à Di Grassi, 21e et dernier, un contact avec Da Costa l’envoyait en tête-à-queue, lui faisant abandonner toute chance de bon résultat.

Bagarre pour la place de vice-champion de la Formule E

Après ces résultats inattendus, la situation aux championnats évolue donc. Avec sa victoire, Oliver Rowland remonte deuxième au classement des Pilotes. Il compte 83 points, trois petites unités de plus que Jean-Eric Vergne. Du côté des Constructeurs, Nissan e.Dams consolide sa deuxième place, derrière DS-Techeetah.

Rendez-vous demain pour l’ultime épreuve de cette saison 2019-2020, toujours à Berlin. Retrouvez le programme ici. Nous ne manquerons pas de revenir sur les qualifications et la course. Restez connectés !