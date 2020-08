Formule E : Sims rejoint Mahindra en 2020-2021

Alexander Sims rejoint Mahindra pour la saison 2020-2021 de Formule E. Il remplace Jérôme d’Ambrosio, dont le contrat n’est pas renouvelé.

Alexander Sims quitte BMW pour Mahindra. Le Britannique s’engage auprès de l’écurie indienne pour la saison 2020-2021 de Formule E. Il y espère évidemment de bons résultats, mais veut aussi continuer à promouvoir la mobilité électrique, comme il l’a expliqué dans un communiqué de l’équipe :

« Je suis très heureux de rejoindre Mahindra et de poursuivre en Formule E. C’est un opportunité intéressante d’apporter à l’équipe et de se battre pour de bons résultats. Promouvoir les énergies durables et la mobilité électrique est aussi important pour moi. La Formule E fournit une plate-forme forte, innovante et tournée vers l’avenir, idéale pour sensibiliser le public. »

« Je remercie BMW i Andretti Motorsport pour son soutien durant les deux dernières saisons et souhaite le meilleur à l’équipe. Aller en Formule E a été un apprentissage – la discipline est unique dans le sport automobile et apporte de nombreux défis. Je suis excité de continuer d’apprendre et d’utiliser mes connaissances pour supporter Mahindra la saison à venir. »