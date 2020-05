Formule E virtuelle (New-York), programme et diffusion LIVE ce samedi 30 mai

La Formule E virtuelle va voir, déjà, la sixième manche de son championnat virtuel se dérouler, ce samedi 30 mai 2020. Une course qui se réalisera sans Daniel Abt, exclu par Audi après la triche avérée lors de la dernière manche. Et ce sixième ePrix de l’année aura lieu aux USA, dans la ville de New-York. Virtuellement, bien évidemment.

Formule E virtuelle, « New-York, New-York » !

Visiblement, le championnat virtuel de Formule E est moins serré que le réel. Car après six courses, seuls trois pilotes se disputent la première place du classement des pilotes. Et c’est Pascal Wehrlein, vainqueur des deux derniers ePrix virtuel, qui mène 8 points devant Stoffel Vandoorne, lui même crédité d’une avance de 5 points sur Max Günther. Mahindra suivi de Mercedes et BMW, l’affiche est plutôt belle.

Pour suivre l’événement, ce samedi, rendez-vous à 16H30, en direct sur les réseaux sociaux de la Formula E, le player d’Eurosport et les plateformes digitales de Canal+ à savoir, Facebook, Dailymotion et Youtube le samedi 30 mai à 16h30, heure française.