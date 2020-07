Gasly aurait signé « immédiatement » pour une 7e place

Pierre Gasly a terminé 7e du Grand Prix d’Autriche de Formule 1, dimanche 5 juillet. Un bon résultat, fruit d’une montée en puissance tout au long du week-end.

« Si on nous avait dit que nous terminerions 7e, nous aurions signé immédiatement. » Voici les mots d’un Pierre Gasly heureux, une fois la ligne d’arrivée franchie sur le circuit du Red Bull Ring. Au terme de la première épreuve de la saison 2020, le tricolore a progressé tout au long du week-end, pour conclure par un résultat solide.

Car pour le Normand, le moral n’était pas au beau fixe au moment d’enfin débuter cette saison 2020. Le vendredi matin, il figurait au 16e rang à 1’5 seconde de la tête. L’après-midi n’était pas plus réussi, avec le 17e chrono, à 1’7 seconde. Gasly régressait dans la hiérarchie. Tout le contraire de son équipier, Daniil Kvyat, qui gagnait près d’une seconde entre les deux sessions. Les AlphaTauri semblaient en difficulté. D’autant que les deux équipiers y allaient de leur petite figure en piste, chacun effectuant un tête-à-queue.

Après cette première journée difficile, le samedi s’avérait plus positif. Dès les EL3, Gasly réalisait le 9e temps. Le pilote AlphaTauri continuait sur une lancée positive en s’emparant du 12e rang en qualifications. Il devançait du même coup Daniil Kvyat, un petit dixième derrière lui et 13e sur la grille.

Maus c’est véritablement lors de la course que Gasly brillait. Gardant sa position au départ, le tricolore contenait son équiper. Il profitait en outre des faits de course pour remonter petit à petit. Choisissant de ne s’arrêter qu’une fois, il pointait au 7e rang lors du dernier restart. S’il ne pouvait retenir un Carlos Sainz en gommes neuves, le tricolore reprenait cette position suite à l’accrochage entre Alexander Albon et Lewis Hamilton.

Une place qu’il n’allait plus quitter, jusqu’au drapeau à damiers. « Nous pouvons être très heureux avec mon résultat d’aujourd’hui, après un début de week-end difficile, admettait le pilote AlphaTauri. Nous savions que la course serait un challenge, car les Renault, McLaren et Racing Point sont très fortes. J’ai eu quelques belles batailles sur la piste et ai réussi à rester hors des embuches jusqu’à la fin. C’était une très bonne course aujourd’hui ! »

🗣️ @PierreGASLY 🎙️

"It felt amazing to get back racing after such a long break and I think we started the season with a really exciting race. I think if someone had told us that we would have been P7 on Sunday we would have signed straight away…"

Read more 👇

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 5, 2020