Gran Turismo donne le coup d’envoi de ses championnats 2020

Ce 25 avril signe le top départ des championnats esport FIA Gran Turismo Championships. 60 manches sont au programme, ouvertes à tous, jusque août.

C’est officiel, les FIA Gran Turismo Championships 2020 débutent ce samedi 25 avril. Après une saison 1 annulée suite au coronavirus, Polyphony Digital (gérant Gran Turismo) est enfin prêt pour lancer ses championnats.

Pour ce faire, comme depuis trois saisons, deux compétitions officielles sont au programme. A savoir la Nations Cup et la Manufacturer Series. Cette première consiste en défendre les couleurs de son pays lors des différentes manches. La seconde vous demande de choisir un constructeur du jeu, pour participer aux courses avec ses voitures uniquement.

Les gamers du monde entier peuvent s’inscrire et participer gratuitement à toutes ces compétitions. Pour ce faire, il faut simplement lancer le jeu et entrer dans les courses aux heures d’ouverture. Après chaque manche terminée, les pilotes reçoivent un certain nombre de points. Pour le calculer, Gran Turismo se base sur le niveau de pilote et de fair-play de tous les gamers présents dans la course. Les meilleurs participants peuvent prétendre à remporter entre 340 et 360 points environ.

30 courses sont prévues pour la Nations Cup, de même pour la Manufacturer Series. Elles sont divisées en trois saisons de 10 manches chacune. Les trois meilleurs résultats de chaque pilote sont pris en compte afin d’établir le classement général.

Ce classement général permet par la suite aux 16 meilleurs pilotes de participer à des courses nommées Top16 Superstars. Des épreuves spéciales, donnant notamment plus de points. Gran Turismo les diffusera en direct sur sa chaîne YouTube officielle.

Il s’agit jusqu’à nouvel ordre de la seule « récompense » prévue pour les meilleurs gamers du championnat. En effet, les World Tours (épreuves réelles disputées dans le monde) ne peuvent pas être organisées à cause de l’épidémie de coronavirus. Ce qu’a timidement admis Gran Turismo il y a peu lors de la rediffusion d’une course.

L’épreuve organisée à Sydney en début d’année devrait donc rester la seule de 2020. Cela n’empêche malgré tout pas de rouler et de s’amuser. Rendez-vous sur les pistes virtuelles à partir de ce soir pour la première manche des FIA GTC.

The FIA Certified @thegranturismo Championships 2020 Series is gearing up again and drivers will take to their wheels on Saturday, 25th April, when the first of three Stages goes livehttps://t.co/CmULP1tfVM

— FIA (@fia) April 24, 2020