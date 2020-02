Gran Turismo ouvre sa saison ce week-end à Sydney

Gran Turismo lance sa saison 2020 ce week-end (15 et 16 février) avec deux compétitions à Sydney. Voici le programme des épreuves.

La saison 3 des FIA Gran Turismo Championships débute ce week-end à Sydney. Compétitions virtuelles officielles de la FIA, sur le jeu vidéo Gran Turismo, le titre de Polyphony Digital prévoit deux épreuves passionnantes samedi et dimanche. Et en profitera très certainement pour dévoiler le programme des courses en ligne à venir cet été.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’abord de suivre les deux compétitions au programme. A savoir, sans surprise, une Nations Cup (épreuve disputée en solo ou chaque pilote représente son pays, ndlr) et une Manufacturer Series (épreuve disputée en équipes de trois pilotes, chacune représentant un constructeur, ndlr).

Manufacturer Series, Toyota et Derrouiche grands favoris

Le week-end débutera d’abord samedi avec l’épreuve de Manufacturer Series. Dans cette dernière, un Français est favori, il s’agit de Rayan Derrouiche. Le pilote Veloce Esports est en effet champion en titre de la catégorie. Sacre qu’il a acquis en novembre passé, à Monaco. A ses côtés, le Japonais Tomoaki Yamanaka l’accompagnera. Là où le Néo-Zélandais Simon Bishop remplacera Igor Fraga, courant le même week-end en Toyota Racing Series.

Face à eux, Mercedes sera la première force d’opposition. L’équipe à l’étoile a challengé Toyota durant toute l’année 2019, manquant le titre de peu à Monaco. Elle ne comptera toutefois pas le tricolore Tom Lartilleux dans ses rangs, indisponible pour ce World Tour.



Deux autres français seront cependant présents en Manufacturer Series. Baptiste Beauvois et Florent Pagandet. Le premier, pour Lexus, jouera sans doute le podium. Tandis que le second peut lorgner sur un top5, avec Jaguar.

Pour cette épreuve, deux courses sont au programme. Une en Groupe 4 (voitures répondant à la règlementation GT4) sur le circuit de Spa-Francorchamps. Avant d’enchaîner avec la Grande Finale aux points doublés. Cette fois en Groupe 3 (voitures répondant à la règlementation GT3), Australie oblige, sur le circuit de Mount Panorama. Comme un hommage, également, aux récentes 12 Heures de Bathurst.

Une revanche à prendre en Nations Cup

Le dimanche suivra alors avec la Nations Cup. Une épreuve que les champions en titre, Mikail Hizal (en 2019) et Igor Fraga (en 2018) manqueront malheureusement. Les deux étant indisponibles pour ce World Tour.

Voila qui pourrait sourire à de nombreux pilotes, notamment les Français. Ils seront trois dans cette épreuve, Rayan Derrouiche, Pierre Lenoir et Baptiste Beauvois. Ce dernier ayant manqué le podium lors des Finales Mondiales pour un petit point dans les derniers tours. Il y a une revanche à prendre !

Pour ce faire, il faudra d’abord finir dans le top6 des demi-finales. La première se disputant sur le circuit de Kyoto Driving Park – Yamagiwa, en RE Amemiya FD3S RX-7. Avant une deuxième demi-finale dont le programme n’est pas encore annoncé… et qui cacherait potentiellement un nouveau circuit ou une nouvelle voiture. Affaire à suivre…

Le top6 de chacune de ces courses se retrouvera en tout cas en Grande Finale pour disputer la victoire. Cette fois lors d’une longue épreuve de 30 tours en prototype Red Bull X2019 Competition, sur le circuit de Dragon Trail Littoral. Le vainqueur remportant l’épreuve d’ouverture de la saison.

Le programme du World Tour Gran Turismo de Sydney 2020

Manufacturer Series comme Nations Cup seront en tout cas retransmises en live, français et gratuitement sur YouTube par Gran Turismo. Aux commentaires, Donald Reignoux et Pierre-Olivier « Depielo » Valette se chargeront de vous faire vivre les courses. Un duo totalement nouveau, mais expérimenté, qui devrait fonctionner à merveille. D’autant que leurs voix seront chargées de vous réveiller, puisque les épreuves commenceront dès 6 heures du matin en France.

Gran Turismo profitera certainement du week-end pour réaliser différentes annonces quant à l’année FIA Gran Turismo Championships (FIA GTC) à venir. Nous ne manquerons pas de les relayer. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto et Le Mag Jeux High-Tech pour en savoir plus. Et voici le programme des épreuves de ce World Tour Gran Turismo en Australie :

Samedi 15 février

Manufacturer Series : 6h – 8h30 live sur YouTube

Dimanche 16 février

Nations Cup : 6h – 8h30 live sur YouTube

🔊 SOUND ON 🔊 @Kaz_Yamauchi playing Gran Turismo anthem Moon Over the Castle ahead of #FIAGTC Sydney 😍🎶🎹 pic.twitter.com/E4Uvbo8bNP — Gran Turismo (@thegranturismo) February 12, 2020

(crédit photo : Naomi Baker – Gran Turismo/Gran Turismo via Getty Images)