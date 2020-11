GT France : la famille Panis s’impose en duo pour la 1ère fois sur asphalte

Evidemment, Aurélien et Olivier Panis avaient déjà été associés par le passé, dans d’autres disciplines. Mais c’est la première fois que les deux hommes triomphent, ensemble, dans le championnat de France FFSA de GT. Une victoire qui est arrivée le week-end dernier, sur le circuit du Paul-Ricard, au volant de la Toyota GR Supra GT4. Voiture qui a d’ailleurs décroché le titre 2020 avec à son volant, le tandem Wilfried Cazalbon et César Gazeau.

Panis, une histoire de famille…qui roule !

Aurélien Panis :« C’est une vraie satisfaction que de finir en beauté avec cette victoire samedi et cette très belle place à l’issue de la course 2 et monter à deux reprises ce week-end aux côtés de mon père rajoute de l’émotion. Je remercie vivement Toyota France et Julien Piguet de leur confiance ainsi que toute l’équipe CMR qui a œuvré tout au long de la saison pour développer les performances de la Toyota GR Supra GT4. Nul doute que nous avons bien travaillé pour l’avenir et que le championnat 2021 verra la voiture aux avant-postes. »

Olivier Panis :« J’ai pris un plaisir fou au volant de la Toyota GR Supra GT4 et la partager avec Aurélien m’a d’autant plus motivé à tout faire pour être à la hauteur de ce challenge. Je suis très fier de lui et de son investissement auprès de Toyota France, leur collaboration tout au long de la saison a payé et cette victoire à ses côtés a eu une consonance très forte pour nous deux. Merci à CMR de leur accueil et à Julien Piguet de m’avoir permis de vivre cette belle expérience. »