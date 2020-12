Gymkhana 2020 – Travis Pastrana Takeover, le meilleur Gymkhana de l’Histoire ?!

Cette année pas de Gymkhana avec Ken Block. Néanmoins, la société américaine du pilote et businessman a décidé de faire un nouvel épisode sans le fondateur de DC Shoes. Pour l’occasion Subaru est de retour avec une voiture spécialement développée pour l’occasion. Et c’est Travis Pastrana qui remplace l’ancien pilote du WRC et du WorldRX. Et le résultat est tout simplement bluffant !

Travis Pastrana remplace Ken Block pour un Gymkhana du tonnerre !

Si depuis 10 ans Ken Block nous régale de ses Gymkhana aux quatre coins du monde, le fantasque américain a laissé sa place à son compatriote Travis Pastrana. Pour l’occasion Subaru est de retour au cœur de ce mini-film. Pour rappel, Ken Block avait commencé avec Subaru avant de passer à Ford à partir du troisième opus. Et Subaru a vu les choses en grand avec une WRX STI de 860cv ! Avec ses sorties d’échappement dans le capot, ses immenses ailerons, la bête ne passe pas inaperçue. Une fois que vous aurez vu la vidéo vous comprendrez aisément pourquoi cette WRX STI est si extrême !

Subaru, Hoonigan et Travis Pastrana ont fait les choses en grand. 9 minutes de cascades complètement dingues dignes des funambules les plus fous. Direction Annapolis, la ville natale de Travis Pastrana, pour un show citadin qui fait passer Fast & Furious pour un épisode de Plus Belle La Vie ! Un show tout simplement exceptionnel, sûrement le plus beau et le plus fou jamais produit. Le saut à plus de 250km/h est bon pour le Guinness Book

Un beau cadeau de Noël de la part d’Hoonigan et Subaru. Encore plus fort, une version longue sera proposée au début de l’année 2021. Trève de bavardage et place à l’action !