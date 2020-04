Hommage : Stirling Moss, l’esprit chevaleresque de la Formule 1

2020 devait être l’année du 70ème anniversaire du Championnat du Monde de Formule 1. Un bien triste anniversaire… L’actualité nous ayant rattrapé, et pour vous faire patienter, en attendant le début éventuel de de cette saison de Championnat du monde, nous avons décidé au Mag Sport Auto de revenir sur des histoires connues et méconnues de la Formule 1.

Stirling Moss : 958, la révolution du moteur arrière

Nous avons appris, la semaine dernière, le décès de Sir Stirling Moss, durant des années l’esprit chevaleresque a souvent été loué auprès des pilotes de Formule 1… Car le Sport automobile, est dangereux chacun le sait… Et si l’adjectif de « chevaleresque »pouvait qualifier un pilote, Sir Stirling Moss fut incontestablement celui-là….

Revenons en fin de saison 1958, époque charnière de la Formule 1, avec la fin de règne des « gros moulins » à moteur avant, et de la révolution du moteur arrière introduit par la toute jeune équipe Vanwall. Endeuillé par les décès de Luigi Musso à Reims où il avait d’ailleurs remporté la course sur Ferrari, et de Peter Collins au Nürburgring ( la voiture s’étant retournée dans un champs ), le duel final de cette saison 1958 allait se jouer entre Mike Hawthorn et Stirling Moss.

A Porto au Portugal, Hawthorn et Moss se livrait à une incroyable bataille dans la perspective d’une attribution de ce titre mondial tant convoité. Moss remporte l’épreuve, Hawthorn, second, marque six points plus un supplémentaire pour avoir signé le meilleur tour en course…Durant Le Grand Prix, Moss était tellement étincelant, qu’il avait mis tous les concurrents à un tour à l’exception , justement, de Mike Hawthorn…

Un geste de pur gentleman…qui coûtait le titre à Moss !

Celui-ci, question de fierté, ne vouant pas subir cet affront, demandait le maximum à sa Ferrari avant que celle-ci ne se dérobe, et Moss dépassant aisément son rival…A sa hauteur, Moss s’apercevant du profond désespoir de son compatriote, levait le pied, faisant signe à Hawthorn de repasser devant lui…

Impressionné par ce geste profondément chevaleresque, Hawthorn déstabilisé, fit un tête à queue, et cala son moteur…Pour retourner vers son stand,Hawthorn poussa sa voiture, mais dans le sens inverse de la course, ce qui entraîne une disqualification…

Moss faisant son tour d’honneur, aperçu son adversaire hors de la route de course et non pas sur la piste. Il plaida auprès des officiels pour gagner à la loyale, et ceux-ci décidèrent, au final de le suivre. « Merci de ce que tu as dit » tel furent les mots de Mike Hawthorn vis-à-vis de son adversaire.

Un geste qui aura finalement coûté le titre à Sir Stirling Moss pour un petit point abandonné à Mike Hawthorn à l’issue de la dernière course, à Casablanca au Maroc. Quatre victoires pour Moss à une seule à Hawthorn, jamais dans l’histoire de la course, il n’y eu situation plus absurde…

A 47 ans, Juan Manuel Fangio faisait lui ses adieux à la course à l’issue de ce Grand prix du Maroc…