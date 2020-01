IMSA: Première pour Norma à Daytona en LMP3

Le Forty7 Motorsports remporte la manche d’ouverture du championnat IMSA Prototype Challenge. La première victoire d’une Norma M30 à Daytona, en LMP3, dans le cadre du Roar Before the Rolex 24.

Norma brille à Daytona en LMP3. Une voiture du constructeur français a en effet remporté la manche d’ouverture du championnat IMSA Prototype Challenge. Ceci grâce à la #47 du Forty7 Motorsports, équipe tenante du titre, qui a dominé l’épreuve.

La voiture emmené par Joel Janco, JJ Jorge et Kyle Krikwood s’est imposé devant une vingtaine d’autres prototypes (dont huit Norma). Derrière ces hommes, une autre création du constructeur de Saint-Pé-de-Bigorre s’est d’ailleurs glissée au second rang, la #64 (Matt Bell – Naveen Rao). Voiture partie en pole position de la course cette dernière effectuait une belle remontée du 5e au 2e rang dans la dernière demi-heure de course. Pour finalement échouer à 8’8 secondes de la victoire.

Une victoire inattendue pour le Forty7 Motorsports

L’équipage de la #47 s’est en tout cas réjoui de cette victoire. « C’est ma troisième course en catégorie LMP3 et la première dans une NORMA, avouait heureux Kyle Kirkwood. Nous avions fait des tests en décembre, mais c’est la première fois que nous poussons la voiture à son plein potentiel. Je me suis vite habitué et mon style de conduite correspond à la voiture. Pour moi cette voiture me convient plus que toutes les autres que j’ai pu essayer! »

Joel Janco confiait pour sa part son honneur de remporter cette course à Daytona. Une victoire qu’il n’attendait pas:

« C’était inattendu ! Nous sommes extrêmement honorés d’avoir remporté la course. L’équipe et mes coéquipiers ont été impeccables. Forty7 a été incroyable, nous n’avons pas fait d’erreur et nous avions la voiture la plus rapide. Cette victoire est au-dessus de mes rêves les plus fous! »

La dernière pour Norma

Ce succès est d’autant plus symbolique que Norma ne reviendra pas à Daytona l’an prochain. La marque rachetée par Duqueine Mobility en 2017 va en effet faire évoluer ses voitures. Les M30 victorieuses se transformeront donc en Duqueine D08 respectant ainsi la nouvelle réglementation internationale LMP3, qui s’applique désormais en Europe.

Il s’agit néanmoins d’un bonne manière de commencer l’année pour le groupe français Duqueine Automotive. Un résultat synonyme des nombreux efforts entrepris par la marque afin d’accroître son niveau de service sur les circuits américains.

Les 24 Heures de Daytona se dérouleront pour leur part dans un peu moins de trois semaines, les 25 et 26 janvier.