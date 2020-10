Indycar : Bourdais P7, Pagenaud P12, à St Petersburg

Ce week-end, à St Petersburg, il y a de l’Indycar. Et c’est la nuit dernière que s’est jouée la pole position. Laquelle étant revenu à Will Power, le plus véloce de la séance devant les américains Alexander Rossi et Colon Herta. Les tricolores s’en sont plutôt bien sortis et en particulier Sébastien Bourdais, classé septième sur la grille de départ.

Indycar : Bourdais en bonne forme

Belle septième place de Sébastien Bourdais, la nuit dernière, à l’issue des qualifications du Grand-Prix Indycar de St Petersburg. Le Français a devancé son compatriote, Simon Pagenaud, qui n’a pas été en mesure de faire mieux qu’une 12ème place. Néanmoins, dans cette série, les positions au départ n’ont pas la même importance que dans d’autres, comme la Formule 1.

Signalons aussi la 13ème place de Takuma Sato. L’ex-pilote de F1, vainqueur pour la seconde fois des 500 Miles cette année, a d’ailleurs été reconduit par son équipe actuelle, le Rahal Letterman Ladigan Racing. Autre ex-pilote de F1, Marcus Ericsson a accroché la 15ème place. Course à suivre la nuit prochaine.

Découvrez la grille de départ complète