Indycar : Honda domine, Alonso et Pagenaud en fond de classement (Indy 500)

C’est un lourd revers qu’a subi le constructeur Chevrolet, lors de la séance qualificative destinée à sélectionner les neuf pilotes qui disputeront la pole position. En effet, huit d’entre-eux disposent de moteurs Honda, le signe que le constructeur japonais disposait clairement d’un vrai plus sur ce tracé, cette année. Et alors qu’Andretti a signé le meilleur temps, Fernando Alonso et Simon Pagenaud ont enregistré une grosse contre-performance.

Indy 500 : Alonso mal placé pour enlever la triple couronne

Alors oui, à Indianapolis, la place sur la grille de départ n’est pas forcément prépondérante, dans l’optique de s’imposer en course. Néanmoins, en s’élançant 25ème et 26ème, Simon Pagenaud et Fernando Alonso auront du travail pour remonter et espérer enlever l’édition 2020 de l’Indy 500. Pour l’ex-pilote Mclaren en Formule 1, l’enjeu est grand à savoir, réussir à glaner la fameuse « triple-couronne » (24H du Mans, Monaco F1/Titre F1 et les 500 Miles). Sachant que l’intéressé s’était déjà mis dans le mur, quelques jours plus tôt.

Côté classement, les neuf pilotes seront donc, suivant la hiérarchie d’hier, respectivement; Andretti, Hunter-Reay, Rossi, Hinchcliffe, Dixon, Veekay, Palou, Rahal et Sato.

