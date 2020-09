Jérôme Grosset-Janin de retour en rallye avec le Sébastien Loeb Racing !

Champion de France de Rallycross en 2013, Jérôme Grosset-Janin est également un pilote de rallye. S’il n’a pas participé à un rallye depuis 2008, le pilote de Haute-Savoie va faire un retour tonitruent au volant de la Polo Gti R5 du Sébastien Loeb Racing !

Deuxième manche de cette drôle de saison 2020 du Championnat de France des Rallyes Asphalte, le Rallye Mont-Blanc Morzine va attirer du monde. Disputé ce week-end, l’épreuve du « CHF » va accueillir un certain Jérôme Grosset-Janin. Le pilote de Rallycross va retrouver les spéciales de rallye après 12 ans d’absence. Pour se faire, il va piloter la Volkswagen Polo Gti R5 du Sébastien Loeb Racing. D’ailleurs, il a pu bénéficier d’une séance d’essais il y a quelques jours avec Sébastien Loeb en personne comme coach ! Jérôme Grosset-Janin sera pour l’occasion copiloté par son frère, Fabien. A noter que Jérôme a déjà remporté le Rallye Mont-Blanc Morzine. C’était en 2006 sur une Citroën Xsara WRC.

Bien entendu, ce retour réjouit Jérôme Grosset-Janin !

« Le Rallye du Mont Blanc a déjà représenté des moments forts de ma carrière, Fabien et moi sommes ravis de retrouver la compétition qui plus est sur nos terres ! Sébastien Loeb, par son génie et sa réussite, a particulièrement marqué mon parcours et notre sport en général, c’est donc une fierté de rejoindre son team. Lors de notre visite dans les ateliers de Soultz-Sous-Forêts, nous avons rencontré une équipe dynamique, passionnée et déterminée à nous mettre dans les meilleures conditions pour progresser. Pour ma part, j’ai retrouvé, après 12 ans de Rallycross, de bonnes sensations au volant de la Volkswagen polo GTI R5 lors des séances de déverminage et d’essais. Rouler sur des routes étroites, avec de la vitesse, un copilote et un châssis vissé par terre m’avait manqué ! Je me suis senti bien au volant, nous avons déjà abordé un certain nombre de sujets pointus avec toute l’équipe du Sébastien Loeb Racing, et j’ai hâte de prendre le départ jeudi prochain afin de poursuivre mon travail au volant. Concernant l’objectif du rallye, après 12 ans d’absence dans cette discipline si différente du rallycross, il me faudra sans doute un peu de temps pour reprendre mes marques en compétition. Il y a un très gros niveau en championnat de France des Rallyes mais nous ferons de notre mieux pour partager avec le team un bon moment de compétition et je l’espère de bons résultats ! »